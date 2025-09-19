Menzil'de 3 gün 3 gecelik düğün! Tarikat şeyhi eğlenmeye doyamadı!

Tarikat lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından miras kavgalarıyla sık sık gündeme gelen Menzil tarikatı bu kez bir düğünle gündem oldu. Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde 3 gün 3 gecelik düğün yapıldı.

Menzil cemaatinin önde gelen isimlerinden Seyyid Taceddin Elhüseyni’nin oğlu Seyyid Abdürrahim Elhüseyni’nin düğününe ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Düğünde dini halayların yanı sıra yöresel halaylar da oynandı. Menzil cemaatinin lideri Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin halaya katılması da dikkat çekti.