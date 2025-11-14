Menzil’de Erdoğan ve Arınç rekabeti: AKP iç rekabeti Menzil’e mi sıçradı?

Miras kavgasından kaynaklı Menzil cemaati içindeki bölünme, AKP’ye de yansıdı. AKP’li isimler kardeşler arasındaki bölünmede rakip kardeşler arasında saf tuttu. Bu kapsamda halihazırda cemaatin elebaşısı olarak kabul edilen büyük ağabey Saki Elhüseyni miras ve postluk rekabetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeler gerçekleştirmişti. Rakip kardeşler Mübarek ve Emin Elhüseyni’nin de eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la zaman zaman gizli toplantılar gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

ERDOĞAN’LA SARAY’DA GİZLİ ZİRVE

Saki Elhüseyni, miras kavgasının çözümü için cemaat içinde kurulan “şeriat mahkemesinde” konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında olduğunu belirtmişti. Saki’nin bu çıkışı dikkat çekerken, Erdoğan’la şubat ayında Saray’da gizli bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Saki, cemaat taşınmazlarının kontrolünü sağlamak için “Hemedani İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”nı kurmuştu. Diyanet’in 15 Ağustos’taki kadınların miras hakkını hedef alan “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” hutbesini de propagandasına katan Saki, bu hamlesiyle iktidardan aldığı desteği kuvvetlendirmeye çalışmıştı.

AKP İÇİ REKABETTEN YARARLANMA ÇABASI!

Saki - Erdoğan arasındaki bu temaslar sürerken, kardeşlerden Mübarek ve Emin Elhüseyni'nin de siyasi destek için eski Meclis Başkanı Arınç’la temasa geçtiği belirtiliyor. Mübarek ve Emin’in kendileri hakkında başta İngiltere’de açılan “nitelikli dolandırıcılık” davası olmak üzere Avrupa ve Türkiye’de açılan davalar hem cemaat içinde hem kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Cemaat kaynakları, Arınç’la temasın davalardan kaynaklanan “olumsuz algının” giderilmesi ve ağabeylerinin kurduğu siyasi ilişkiye karşı AKP içi rekabeti kullanarak yanıt vermek amacı taşıdığını kaydediyor.

GİZLİ TOPLANTILAR NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Gazetemiz Cumhuriyet; 24-28 Eylül tarihlerinde yayımlanan “Yeni Paralel Yapılar” adlı yazı dizisinde FETÖ’nün AKP’ye yakın Menzil, İsmailağa, Erenköy ile İskenderpaşa cemaatlerine ve Büyük Doğu çevresine sızdığını gündeme getirmişti. Cemaat kaynakları da bu birlikteliğin FETÖ’nün Menzil’e sızması konusunda geliştirdiği bir yöntem olduğunu iddia ediyor. Kaynaklar; tarafların gizli bir kafede iletişim cihazları bulunmadan ve tüm çalışanların binadan çıkartılarak gerçekleştirildiğini de aktarıyor.