Menzil’de miras kavgası İngiltere’ye taşındı: Cemaate ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası

Menzil cemaatindeki miras savaşı İngiltere’de yargı konusu oldu. Kardeşlerden Mübarek Elhüseyni’nin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool kentindeki dergâh binalarını almak için Londra merkezli şirket kurduğu, şirket üzerinden “kurgusal alım satım” işlemi yaparak binaları değerinin 5’te 1’i değerinde devraldığı ortaya çıktı. İngiliz mahkemelerince bu işlem durdurulurken, kardeşlerden Mübarek ile Emin Elhüseyni hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açıldı.

Menzil cemaatinin eski elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni’nin (Abdulbaki Erol) yaşamını yitirmesinin ardından oğulları Saki Elhüseyni, Fettah Elhüseyni ile Mübarek Elhüseyni arasında yaşanan miras savaşı, cemaati Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yargı konusu haline getirdi. Miras savaşı nedeniyle cemaatin dergâh binalarına Saki Elhüseyni’nin tarftarları “Serhendi grubu” ile diğer kardeşler Mübarek Elhüseyni’nin taraftarları “Gucdevan grubu” ve Fettah Elhüseyni’nin taraftarları “Semerkand grubu” yönelik “şirket” savaşlarını tetikledi.

CEMAAT İNGİLTERE’DE DE YARGI KONUSU OLDU

Gazetemiz Cumhuriyet; söz konusu miras savaşının Avrupa ayağı kapsamında Hollanda’daki yargı boyutunu daha önce gündeme getirmişti. Cumhuriyet; kardeşler arasındaki tapu mücadelesinde İngiltere’de açılan davaların bilgilerine de ulaştı. İngiltere’deki dava konusu ise cemaatin kurduğu “vakıf-şirket-para” üçgeninin boyutlarını gözler önüne serdi.

DERGÂHLAR LONDRA VE LİVERPOOL’DA YAPILIYOR

Cumhuriyet’in elde ettiği belge ve iddialara göre; cemaatin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool kentinde birer dergâhı bulunuyor. Liverpool’daki dergâh “Ottomans Social Complex”, Londra’daki dergâh da “The Menzil Trust Masjid - Walnut Tree House” adıyla faaliyet yürütüyor. Bu dergâh binalarının tapusu Abdulbaki Elhüseyni döneminde oğlu Mübarek Elhüseyni’nin yönlendirmesiyle “Molla Abdurrahman” lakaplı “A.B.”nin üzerine yapılıyor.

BASKI VE KORKUYLA VEKALET ÇIKARTIYOR

Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki yaşamını yitirişinden 4 ay sonra, 5 Ekim 2023’te oğlu Mübarek Elhüseyni Londra merkezli “Erol Real Estate Limited” adlı bir şirket kuruyor. Şirketi kurmasının ardından Mübarek, Molla Abdurrahman’a baskı yaparak tapu devrinden banka işlemlerine kadar tam kapsamlı bir vekalet alıyor. Ancak Molla Abdurrahman, söz konusu vekalati iptal ederek; Mübarek’in avukatlarını azlediyor.

EMLAK KATILIM’DAN BİLGİSİZ İŞLEM YAPILDI

Bu gelişmenin ardından Mübarek’in Almanya’daki avukatlarından “F.Y.” tarafından Molla Abdurrahman’a bilgi verilmeden adına Türkiye Emlak Katılım Bankası’ndan 27 Kasım 2023’te hesap açılıyor. Bu usulsüz işlemin ardından Mübarek, 13 Aralık 2023’te söz konusu hesaba “Londra ve Liverpool Gayrimenkul alımları için 1 milyon 25 bin GBP (İngiliz Sterlini) karşılığı ödenen” notuyla toplamda 37,5 milyon TL para gönderiyor. Aynı gün içinde ise para diğer kardeş Emin Elhüseyni’nin banka hesabına havale edilerek geri çekiliyor.

DEĞERİNİN 5’TE 1’İ BEDELİNE BİNALARI DEVRALIYORLAR

Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılan sahte alım satım işlemi sonucunda; toplam 5 milyon İngiliz Sterlini (277 milyon 184 bin TL) değerindeki iki dergâh binası Mübarek’in şirketine 1 milyon 25 bin İngiliz Sterlini (56 milyon 822 bin TL) bedeline devrediliyor. Söz konusu dergâhlardaki cemaat taraftarlarının büyük çoğunluğunun ise büyük ağabey ve cemaatin mevcut elebaşısı olarak kabul edilen Saki Elhüseyni’ye bağlı olduğu aktarılıyor. Bu kurgusal alım-satım işleminin ardından konu İngiliz mahkemelerine taşınıyor.

MÜBAREK VE EMİN HAKKINDA ‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’ DAVASI AÇILDI

İngiliz mahkemelerince söz konusu işleme durdurma kararı veriliyor ve Mübarek ile Emin Elhüseyni’den savunma talep ediliyor. Mübarek’in avukatı “F.Y.” tarafından mahkemeye sunulan savunmada; “Bu mülklerin ne babamla ne de İrşad’la ilgisi yok. Ben iş adamıyım, hepsini kendi paramla aldım. Tamamı bana aittir” deniliyor. Bu davanın sonucunda mahkeme; tapuların tekrar Molla Abdurrahman’a devredilmesine ve Mübarek ile Emin Elhüseyni hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açılmasına karar veriyor. Hâlihazırda kamu davasının ise sürdüğü öğrenildi.