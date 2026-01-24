Menzil’de miras konusunda kardeşler kendilerine iftira atıldığını belirtip ailenin çözüm için diyaloğa geçtiğini açıkladı: ‘Biz çözüm sürecine girdik, susun!’

Menzil cemaatinde kardeşler arası güç savaşı hareketlendi. Kardeşler Fettah, Mübarek, Emin ve Masum Elhüseyni’nin 9 Ocak’ta büyük ağabey Saki Elhüseyni’yi miras anlaşmazlığının çözümü için şeriata davet etti. Saki ise 17 Ocak’ta İzmir Karabağlar’daki Yeşilyurt Külliyesi’nde binlerce kişiyle yaptığı töve seansıyla laik Cumhuriyet’e meydan okuyarak, kardeşlerine karşılık verdi.

MALLARIN KENDİ VAKFINA DEVRİNİ İSTEDİ

Bu hamleyle cemaat tabanının tam desteğini sağlayan Saki; 19 Ocak’ta kardeşlerinin davetine yanıt verdi. Sürecin başında şeriatı kardeşlerinin bozduğunu ileri süren Saki; cemaat taşınmazlarının ümmetin, yani cemaat taraftarlarının olduğunu, malların ümmete bırakılması gerektiğini belirtti. Bunun için Saki çözümün Semerkand’ın cemaat malları üzerindeki tüm haklarını kendi kurumsal yapısı Serhendi’ye devredilmesini istedi.

İSLAMİ AÇIKLAMALARA GİRİŞTİLER

Saki’nin teklifine karşılık kardeşler önceki gün açıklamada bulundu. Kardeşler; Fettah’ın Mart 2024’te cemaat tabanına yönelik yaptığı vakıf açıklamasını anımsattı. Fettah söz konusu açıklamasında; “Mülk Allah’ındır. Vakfedilen mal, kıyamete kadar şahıs mülküne geçmez, miras olmaz. Vakıf olan mülk de Allah’ındır. Vakıf edilen maldan ne vakfeden tasarruf edebilir, ne de vakfedilen. Satılmaz, hibe edilmez” demişti.

Bu anımasatmaya yönelik açıklamada; “Miras olmaz, Allah’ındır” diye açıkça beyan eden bir zata, nasıl olur da ‘miras yiyor, menfaat sağlıyor’ iftirası atılır? Bu iftira yalnız bir şahsa değil, vakıf hukukuna, asırlarca süren İslam geleneğine ve Allah’ın emanetine atılmıştır. İftiraya mahal vermeyelim” ifadeleri kullanıldı.

TABANA ‘SUSUN’ MESAJI

Kardeşler bu açıklamanın ardından bir açıklama daha yayımladı. Açıklamada Elhüseyni ailesinin çözüm için diyaloğa geçtiği belirtilerek, cemaat tabanına seslenildi. “Elhüseyni ailesi bugün bizzat bir çözüm sürecine girmiştir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Henüz söz tamam olmadan, henüz kapılar kapanmadan, henüz büyükler konuşmadan sstü kapalı imâlarla, ‘anlayan anlar’ cümleleriyle insanların zihnini meşgul etmek bu yolun usulünden midir? Bazen en büyük hizmet, susmayı bilmektir.”