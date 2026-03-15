Menzil’deki miras kavgası kapsamında Hollanda’daki dergaha kardeşlerce haciz kondu: Şeyhler arası ‘haciz’ savaşı!

Menzil cemaatinde kardeşler arası süren miras savaşı, cemaatin taşınmazlarını yargı konusu yapmıştı. Bu kapsamda cemaat sadece Türk mahkemelerinde değil, İngiliz ve Hollanda mahkemelerinde de yargı konusu olmuştu.

BİR ŞİRKET ÜZERİNDEN BEŞ TAŞINMAZI KONTROL EDİYOR

Kardeşlerden Mübarek ve Emin Elhüseyni hakkında İngiltere’de nitelikli dolandırıcılık ile cemaatin Hollanda Rotterdam ve Enschede dergahları hakkında da kira davaları sürüyor. Mübarek Elhüseyni; Hollanda’daki dergahlardan geriye dönük kira almak için yasal süreci “Semerşah Europa Şirketler Grubu”na bağlı “Vastgoed Erol B.V.” adlı bir şirket üzerinden yürütüyor. Mübarek, şirket aracılığıyla Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam ile Rotterdam, Cuijk, Amersfoort ve Enschede kentinde bulunan 5 taşınmazın sahibi konumunda.

BİR TAŞINMAZDAN 1,5 MİLYON TL’LİK KİRA İSTEMİ!

Mübarek, söz konusu şirket aracılığıyla cemaatin Rotterdam dergahına “geriye dönük faizli kira alımı” için 9 Ocak’ta mektup gönderdi. Mektupta; “Hollanda Medeni Kanunu” kapsamında kira bedelinin 5 yıllık bir dönem için geriye dönük arttırıldığı belirtildi. Böylece, taraftarlardan devam eden 24 bin 821 avro (1 milyon 244 bin 936 TL) bedelindeki kira borcunun üstüne 8 bin 654 Avro (434 bin 55 TL) ek faiz eklendiği; yeni borçlarının 33 bin 477 avro (1 milyon 679 bin 92 TL) olduğu kaydedildi. Devam eden 24 bin 821 avroluk borcun 15 Ocak’a kadar, ek 8 bin 654 avroluk borcun ise 14 işgünü içerisinde şirkete ödenmesi, aksi durumda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

152 BİN TL’Yİ ALDI, TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Bu isteme ilişkin devam eden dava kapsamında ise Mübarek tarafı dergahtaki Saki’ye bağlı cemaat taraftarlarından biriken kira ödemelerinin aylık 2 bin 869 avro (145 bin 398 TL) olarak ödenmesini istedi. Taraftarlar ise biriken miktarı aylık bin avro (50 bin 679 TL) takistle ödeme teklifinde bulundu. Ayrıca bu gösterilen miktar üzerinden de son 3 ayın kirasını, yani 3 bin avroyu (152 bin 37 TL) peşin ödedi. Ancak Mübarak tarafı ise bu teklifi kabul etmedi.

KİRA İSTEMİNDEN ÖNCE HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILMIŞ

Gazetemiz Cumhuriyet; Mübarek’in geriye dönük kira işlemlerden önce, 22 Aralık 2025’te söz konusu dergah için Rotterdam Bölge Mahkemesi’nden haciz kararı çıkarttığına ulaştı. Söz konsu kararın tebliğ ise 6 Şubat’ta gerçekleşti. İşin sonunda; Mübarek’in 9 Ocak’ta “geriye dönük kira talebi” gönderdiği dergaha bu ay başında haciz kondu. Ayrıca Mübarek, 5 Mart’ta dergahın kasasındaki 495,48 avroya (25 bin 110 TL) haciz getirtti.