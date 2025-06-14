Menzil’e bağlı Halidi Maarif, ortaokul öğrencilerine medrese eğitimi için kayıt alıyor

Menzil’e bağlı Halidi Maarif Kurumları, ortaokulu yeni geçen çocuklara 4 ildeki Kuran kurslarıyla hafızlık eğitimi ile ortaokulu yeni bitirmiş erkek öğrencilere yönelik cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde bulunan “Seyyid Abdulhakim Elhüseyni” adlı medresesinde “yatılı Kuran kursu” adıyla yürüttüğü medrese eğitimleri için kayıtlarını sürdürüyor. Menzil’in paralel Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gibi çalışan kurumun 18 medresesi, 15 hafızlık kursu bulunurken; Buhara Fransa Enstitüsü ve Almanya’daki Berlin’de bulunan Berlin Buhara Enstitüsü’yle de ortaklığı bulunuyor.

Son dönemde kardeşler arası miras kavgalarıyla gündeme gelen Menzil, eğitimde etki alanını sürdürüyor. Menzil’in başat dini eğitim merkezi olan “Halidi Maarif Kurumları” ortaokulun kademesinin ilk sınıfı olan 5’inci sınıf çağındaki erkek öğrencilerine (11 yaşındaki çocuk grubu) ve ortaokul kademesinin son sınıfı olan 8’inci sınıfı bitirmiş 14-16 yaş arasındaki erkek çocuk grubuna yönelik iki farklı öğretim izlencesi için kayıt aldığı ortaya çıktı.

DİYANET DESTEKLİ YATILI KURAN KURSLARI BULUNUYOR

Semerkand Vakfı’na bağlı olan Halidi Maarif Kurumları 11 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencilerine hafızlık kursu verecek. Kurslar; imam hatip ortaokulu ile birlikte hafızlık eğitimi verilen yatılı Kuran kursları olarak işlev gösteriyor. Söz konusu kurs merkezleri ise İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yalova’da ve Uşak’ta bulunuyor. Bu kurs merkezleri ise müftülüklere bağlı olarak varlıklarını sürdürüyor.

14-16 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR MENZİL KÖYÜNDE

Halidi Maarif Kurumu’nun 14-16 yaş arasındaki çocuk grubuna yönelik ikinci öğretim izlencesi ise medrese eğitimi kısmını kapsıyor. Söz konusu medrese eğitimi ise Menzil cemaatinin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde bulunan “Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Külliyesi”nde yatılı olarak veriliyor. Söz eğitim kurumu olan medreseye bir çocuk kayıtlı olabilmesi için örgün eğitimde diploma notunun en az 70 olması ve sorumlu ebeveynlerinin izin belgesi vermesi gerekiyor. Bu medrese de müftülüğe bağlı olan yatılı erkek Kuran kursu olarak işlev görüyor.





TOPLAM 18 MEDRESESİ BULUNUYOR

Menzil’in paralel eğitim bakanlığı gibi çalışma yürüten Halidi Maarif Kurumları’nın yurt dışında 5, yurt içinde 13 medresesi ile 15 hafızlık kursu olduğu biliniyor. Söz konusu medreseler arasında bulunan Menzil köyündeki “Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Külliyesi” en büyük medreseleri olup, merkez medrese konumunda bulunuyor.

5 İLDE ORTAKLIKLARLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Halidi Maarif Kurumları; Kuran Kurslar Federasyonu olarak çeşitli yerel Kuran kursları dernekleriyle de işbirliği yapıyor. Bu kapsamda; kuruma üye olan İstanbul, Kocaeli, Uşak, Yalova ve Bitlis’te bulunan 7 Kuran kursu derneği bulunuyor. Bu dernekler şunlar: İstanbul Sancaktepe’deki “Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği”, Başakşehir’deki “Şamlar Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği”, Bağcılar’daki “Bağcılar Bilim Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği”; Kocaeli Başiskele’deki “Kocaeli Maarif Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği”, Uşak’taki “Müşerref Kuran Kursları Eğitim Öğretim ve Kültür Derneği”, Bitlis’teki “Narlıdere Kasrevi Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği”, Yalova’nın “Safran köyünde bulunan Safran Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği.”

FRANSA VE ALMANYA’DA DA BAĞLANTILARI VAR

Yurt içindeki 7 Kuran kursuyla işbirliğinin yanı sıra Fransa’nın Drohme ilinde bulunan Buhara Fransa Enstitüsü (İnstitut Prive Buhara De France) ve Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Berlin Buhara Enstitüsü (İnstitut Buhara E.V Berlin) ile de ortaklığı bulunuyor. Söz konusu enstitüler bulundukları ülkedeki Türk ve diğer Müslümanlara 4 yıllık “ilahiyat fakültesi” seviyesinde öğretim veriyor.