Menzil elebaşısı Saki Elhüseyni; cemaat içi konumunu sağladıktan sonra Orta Asya’ya çıkartma yaptı: Orta Asya’da FETÖ sonrası Menzil hareketliliği!

Menzil cemaatindeki büyük ağabey Saki Elhüseyni; kardeşlerine karşı cemaat içinde üstünlük sağlayıp, elebaşılılığını pekiştirmesinin ardından yurt dışına odaklandı. Saki; 17 Ocak’ta İzmir Karabağlar’daki Yeşilyurt Külliyesi’nden laik Cumhuriyet’e meydan okuyarak binlerce kişiye tövbe verdirmiş, böylece cemaat tabanının desteğinin kendisinde olduğunu göstermişti.

KENDİ ELEBAŞILILIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Bu gövde gösterisinin ardından Saki; 21 Ocak’ta kardeşlerine çağrıda bulunarak; medreselerin, dergahların, külliyelerin, eğitim kurumlarının ve diğer vakıf yerlerinin kontrolünün tamamının kendi kurumsal yapısı Serhendi Vakfı’na devredilmesini istemişti. Bu kapsamda çağrısını geliştiren Saki, en son 20 Nisan’da propaganda sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlatarak; “Menzil’de yönetim hizmeti bizdedir. biz köyün yönetimini, kardeşlerim hariç, 6 kurucu ailenin 5 tanesinin ittifakıyla üstlenmiş olduk. Bizim köydeki yönetim hizmetimiz şerişerife uygundur. Eğer kardeşlerim buna itiraz ediyorsa 6 kurucu ailenin yüzde 51’inde destek alıp gelsinler, devredeyim; meşru olan yol budur” açıklamasında bulundu.

AVRUPA TAMAM, SIRADA ORTA ASYA VAR

Liderlik rekabetinde cemaat tabanıyla öne geçen Saki, 72.2 milyon TL sermayelik şirketlerle beslediği kendi kurumsal yapısı “Serhendi Vakfı”nın da örgütlenmesini genişletiyor. Vakıf; Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka ve İskoçya’da örgütlü hareket ediyor. Yurt dışı kapsamında yeni bir adım atan Saki; bu ay içinde Orta Asya’ya çıkartma yaptı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI’YLA GÖRÜŞTÜ

Saki, yurt dışı örgütlenmesini güçlendirmek için 6 Nisan’da Menzil köyünden ayrıldı ve Orta Asya’ya geçti. Bu kapsamda sırasıyla Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ı ziyaret etti. Saki’nin bu ziyaretlerinin ardından ilgili ülkelerin Cumhurbaşkanlarına ayrı ayrı kendisine gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür mesajı yayınlaması dikkat çekti. Saki, Kırgızistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov ile Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı (Kırgızistan Diyanet Başkanı) Abdulaziz Zakirov ile görüştü. Saki mesajlarında Kazakistan Türkiye Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile Kırgızistan Türkiye Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov’a da teşekkür etti.

ORTA ASYA’DAN AVRUPA’YA GEÇTİ

Orta Asya ziyaretlerini tamamlayan Saki; dün İngiltere’ye geçerek, Serhendi Vakfı’nın Londra’daki tekkesini ziyaret etti.