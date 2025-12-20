Menzil’in Avrupa’dan Ürdün’e, Ürdün’den Kırgızistan’a uzanan medrese sistemi çözülmeye başladı: Kardeşlerin hukuk savaşında medrese ayağı

Türkiye’nin en büyük cemaatlerinden olan Menzil’de kardeşler arasında süren miras kavgası cemaatin yasadışı medrese sistemine de yansıdı. Süren kavga cemaatin kara kutusunu açarken, cemaatin Asya ve Avrupa’da oluşturduğu yasa dışı medrese sistemini de açığa çıkardı.

TÜRKİYE’DE 2 BİN ÇOCUK MENZİL’İN ELİNDE

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre; cemaatin Türkiye, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Ürdün ile Kırgızistan’ı kapsayan dinci/gerici bir eğitim-öğretim sistmi bulunuyor. Bu kapsamda; Türkiye’de cemaatin 14 hafızlık kursu, 13 medresesi bulunuyor. Söz konusu hafızlık kurslarında 684, medreselerde ise bin 386 öğrenci bulunuyor. Avrupa’da ise cemaat 4 medreseye sahip olurken, bu medreselerde de 122 tane öğrenci sözde öğretim alıyor. Cemaat Ürdün ve Kırgızistan’daki birer medresesinde ise toplam 90 çocuğa öğretim veriyor.

KENDİNE AİT MEDRESE SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ

Cemaatin bu sözde eğitim kurumlarında; ortaokul çağındaki çocuklar için temel din eğitimi ve hafızlık; lise ve üniversite çağındaki öğrencilere de dini dersler öğretimi veriliyor. Cemaatin 12 Temmuz 2023’te yaşamını yitiren elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni (Gerçek soyadı Erol’dur) döneminde bu sistem oluşturuldu. Abdulbaki, yasadışı medrese öğretim sisteminin sorumluluğunu oğlu Mübarek Elhüseyni’ye bıraktı. Mübarek de dünyadaki farklı medrese sistemlerini inceleyerek, cemaatin menzil öğretim sistemini şöyle oluşturdu:

- Yasadışı medrese ve din öğretim kurslarını tek bir merkeze bağladı. Medreselere sürdürülebilir finansal bir sistem kurdu.

- Özellikle cemaatin merkezi Adıyaman’ın Menzil köyündeki ve Bitlis’teki Kasrik medreselerinin binası gibi gösterişli ve büyük medrese binaları inşaa ettirdi.

- Öğrenci seçme sistemi geliştirdi. Bu sisteme göre; ortaokuldan mezun olup medreseye başvuran öğrenciler arasından en başarılı olanlar seçildi. Bu öğrencilere açıköğretim yoluyla liseyi ve üniversiteyi başarıyla tamamlama koşulu getirildi. Bu şekilde çocuklar medresedeki sözde öğretimlerini tamamladıklarında, açık lise sayesinde yasal bir diplomaya da sahip oluyordu.

- Tarihte medreseler ile günümüzde farklı İslamlık ülkelerindeki gerici eğitim sistemleri incelenerek, Menzil’e özel bir gerici öğretim izlencesi (müfredat) oluşturuldu. Burada eğitim alanları mezun olmasının ardından, cemaat içinde de istihdamı sağlandı.

PARALEL EĞİTİM BAKANLIĞI GİBİ!

Cemaatin bu gerici medrese öğretim sistemini ise “Halidi Maarif Kurumları” çatısı altında varlığını sürdürüyor. Aynı zamanda bu kurum dernek statüsünde bulunuyor. Medresede kullanılan kitaplar ise yine cemaate ait olan Haşimi Yayınevleri’nden çıkarılıyor. Adeta paralel Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gibi hareket eden kurum, Cumhurbaşkanlığı’nın onayıyla her yıl Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin katkısıyla “Arapça kitap ve Kültür Günleri” düzenliyor. Yayınevi ayrıca doğu ve güneydoğudaki yasadışı medreseye de kitap desteği sağlıyor.

MÜBAREK SAKİ TARAFTARLARINI MEDRESEDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

Kardeşler arasında süren miras kavgası kapsamında medreseler de tartışma konusu oldu. Bu kapsamda en dikkat çeken yerler ise Menzil ve Kasrik medreseleri oldu. Bu medreselerde öğrenci ve müderrislerin taksimi üzerine kardeşler arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Menzil’deki 528 öğrencinin 345’i, 108 müderristen 73’ü; Kasrik’teki 79 öğrencinin 59’u; 13 müderristen 11’i Saki Elhüseyni taraftarıydı. Mübarek; ağabeyinin medreselerdeki üstünlüğünü kırmak için ona bağlı öğrenci ve müderrisleri medreselerden çıkarttı.

‘BU KURSTA RADİKAL İSLAMCILAR YETİŞTİRİLİYOR’

Mübarek’in eylemlerine karşılık olarak ise Saki önceki günler de taraftarlarına kardeşlerinin “münafıklıkla” (dindar gözükme ama olmama) suçlayarak, tarafsızlığın da münafıklık olduğunu vurguladı. Cemaat kaynaklarının aktardığına göre; Saki taraftarları aracılığıyla kardeşinin kontrolündeki Avrupa medreseleri hakkında resmi kurumlara “Bu kursta radikal İslamcılar yetiştiriliyor” şeklinde şikayette bulunduruyor. Bu şikayetler sonucunda Avrupa’daki bir medresenin kapatıldığı aktarılıyor.