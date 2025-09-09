Menzil’in İstanbul dergahında da şirket yoluyla miras kavgası başladı: Şirket tabelası asıldı, dergah kapatıldı

Menzil cemaatinde üç kardeş arasında süren miras savaşı, “şirketler” üzerinden sürüyor. Miras savaşında; cemaate bağlı dergâh binalarının tapuları “şirketler” üzerinden el değiştirilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda en son örnek ise kardeşlerden Mübarek Elhüseyni’nin cemaatin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool’daki dergâh binalarını ele geçirmek için kurduğu şirket üzerinden gerçekleştirdiği ve “nitelikli dolandırıcılık” davasına konu olan kurgusal alım-satım işlemi olmuştu.

DERGÂHA ŞİRKET TABELASI ASILDI

Süren miras savaşı kapsamında cemaatin İstanbul Sancaktepe ilçesinde bulunan “Yenidoğan Dergâhı”nda da benzer bir durum yaşandığı öğrenildi. Cemaat kaynaklarından edinilen bilgiye göre; dergâh binasına önceki gün İstanbul’un Sancaktepe ilçesinin Yenidoğan mahallesi merkezli “Kavi Pazarlama ve Ticaret Anonim” şirketinin tabelası asıldı ve “Kavi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim katı” ibaresi kullanıldı. Söz konusu tabelanın altına ise “Dernek üyesi olmayan giremez” yazılı bir uyarı tabelası daha asıldı. Bu yöntemle dergâhtan cemaat taraftarları çıkarıldı.

‘DEFOLUP GEDECEKSİNİZ, TAPU BENDE’

Dergâhın bine yakın taraftarı olduğu, bunların yaklaşık 900’e yakınının büyük ağabey ve mevcut cemaat elebaşısı sayılan Saki Elhüseyni’ye bağlılık duyduğu aktarılıyor. Kaynaklar; “Y. Cebir” adlı taraftar tarafından bu işlemin yapıldığını ve Cebir’in dergâh taraftarlarına “Talimat aldım, defolup gideceksiniz. Tapu bende” dediğini belirtti. Y. Cebir’in ise eskiden Fettah Elhüseyni’nin kontrolündeki Semerkant Vakfı’na bağlı “Yenidoğan Semerkand Vakfı”nın başkanı olduğu saptandı. Bu olayın ardından dergâh içinde kavga çıktığı, Saki Elhüseyni’ye bağlı cemaat taraftarlarının asılan tabelaları söktüğü ve dergâhtan çıkmadığı öğrenildi.

ŞİRKETTE ‘CEBİR’ DETAYI

“Kavi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi”ne ilişkin Türkiye Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere bakıldığında ise dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Şirketin; 2023’te “Dursun Cebir Cebir Gıda” adlı bir şirketin unvan ve tür değişikliği yapılarak bir anonim şirketine dönüştürülerek kurulması dikkat çekti.