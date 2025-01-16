Menzil kavgası, kara kutuyu açtı! Savcı ve jandarma eliyle miras engeli

Yayınlanma: 16.01.2025 - 16:47

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:09

Menzil cemaatinin elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni’nin (sözde Gavs) 12 Temmuz 2023 yaşamını yitirmesinin ardından 5 oğlu arasında miras tartışması; 17 milyar TL servetin olduğu öğrenilen cemaati ikiye böldü. En son cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kâhta ilçesindeki Menzil köyünde 12-13 Ocak’ta arazi paylaşımı konusunda mevcut elebaşı Muhammed Saki Elhüseyni taraftarları olan “Serhendi grubu” ile diğer kardeş Muhammed Fettah Elhüseyni önderliğindeki “Semerkand grubu” arasında taşlı sopalı kavga yaşandı.

CAMİ KAVGASI ÇIKMIŞTI

Kavganın arka perdesine gazetemiz Cumhuriyet ulaştı. Gazetemiz, köyde yaşanan kavganın ilkini savcılık tarafından engellendiğini gündeme getirmişti. 12 Ocak’ta Semerkand grubunun köydeki Menzil Camisi önündeki araziye “miras hakkı” olarak inşaat yapamaya çalıştı. Mevcut elebaşı ise söz konusu arazinin camiye ait olduğu ve caminin cemaat üyelerinden toplanan bağışlarla (teberrü parası) yapıldığı için miras olmadığını savunduğundan; Serhendi grubu müdahale etti. İlk gün çıkan tartışmayı ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca köye görevlendirilen savcı durdurdu. Ancak ertesi gün Semerkand grubu inşaatı sürdürmek istemesi taşlı sopalı kavgaya neden oldu. Köydeki kavgayı durdurmak için çok sayıda jandarma görevlendirildi.

MİRAS KURAYLA PAY EDİLMİŞ

Mevcut elebaşı, kardeşlerinin cami avlusu olduğu iddia ettiği arazide inşaat yapmak istemesini “şeriata uygun hareket etmeme” olarak nitelendirirken, diğer kardeş Muhammed Fettah Elhüseyni ise abisinin köyde tek yetki sahibi olmak istemesi nedeniyle anlaşmazlığın çıktığını belirtti. Muhammed Fettah Elhüseyni’nin grubundan yapılan yazılı açıklamada; 22 Ekim 2024’te miras kavgasına son verilmesi için kurulan sözde şeriat mahkemesinin sonucunun abisinin işine gelmediği için geçerli sayılmadığını ileri sürüldü. Mevcut elebaşısı da zaten sözde mahkemenin yetkisini tek taraflı olarak feshetmişti. Muhammed Fettah Elhüseyni, buna karşın 12 Ocak’tan önce yaşamını yitiren cemaat elebaşısının 5 oğlu ile 2 damadının köye çağrılıp, 200 kişinin şahitliğinde düzenlenen bir toplantıda malların sözde şeriat hukukuna uygun olarak pay edilmesi için kura çekildiğini açıkladı. Bu kurayla kavgaya neden olan cami önündeki arazinin kendi payına düştüğünü açıklayan Muhammed Fettah Elhüseyni, söz konusu arazinin babalarına ait olduğu, araziyi kendi yeğeninden satın alıp, şahsi mülkü olarak kullandığını ileri sürdü.

SAVCI MEVCUT ELEBAŞININ TALEBİYLE GELMİŞ

Muhammed Fettah Elhüseyni, abisinin ve mevcut elebaşının caminin sağ tarafından kendisi ve oğullarına ait yazıhanelerin bulunacağı bir inşaat faaliyeti yürüttüğünü ileri sürdü. Kendisinin de kendine ait arazide benzer bir inşaat çalışması yapmak istediğinde; mevcut elebaşının köyde tek yetki sahibi olmak amacıyla savcı ve jandarmanın köye gelmesini talep ederek, engellediğini iddia etti.