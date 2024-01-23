Menzil şeyhini gören mürit aşka geldi: 'Aşkım' diye seslendi!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:12

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:12

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin boşalttığı koltuklara getirildiği dile getirilen Menzil Tarikatı, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Menzil Şeyhi Muhammed Saki’nin camiye giriş yaptığı sırada müritlerinin bazılarının kendinden geçerek değişik sesler çıkardığı anlar sosyal medyada dikkat çekmişti. Muhammed Saki, caminin içinde yürüdüğü sırada müritlerden birinin ‘aşkım’ dediği anların görüntüsü çıktı.

Nakşibendi tarikatına mensup Menzil Şeyhi Saki Elhüseyni‘nin konuşma yaptığı esnada müritlerinin cezbeye geldiği anlar dair bir video daha paylaşıldı. Paylaşılan videoda müritlerin çıkardığı sesler dikkat çekti.

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin vefatının ardından geride kalan 3 oğlu arasında anlaşma yapılmış ve 3 oğlunun da ayrı ayrı faaliyetlerini devam ettirecekleri belirtilmişti. Tarikatın üssü olarak kabul edilen Adıyaman'ın Menzil köyündeki gündelik yaşantısı ise gazetemiz tarafından köye gidilerek gözler önüne serilmişti.