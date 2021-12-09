Menzilci doktor Ali Edizer görev yerine döndü

09 Aralık 2021 Perşembe, 09:36

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Menzil tarikatı üyesi Dr. Ali Edizer'in sosyal medya hesaplarından medeni kanunu ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı. Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilen Edizer kararın iptali için idari mahkemeye dava açmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi kararını verdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Edizer'in, Güdül'de görevlendirme işleminin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Doktorun yeniden eski hastanesinde görev yapması kararlaştırıldı.

Karar sonrası Edizer, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Güdül'e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izole edildi. İnşallah sırada GATA'ya dönüş var. Birikim ve gayretleriyle mücadelemizde büyük payı olan avukat arkadaşlarımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.