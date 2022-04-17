Menzilci doktor Ali Edizer'den Şafak Coştu'ya hakaret
Menzil tarikatı üyesi Dr. Ali Edizer, Şafak Coştu'nun 'Arapça okul ilanı'na tepki gösterdiği paylaşımını alıntılayarak hakaret etti. Edizer'in paylaşımına tepki gösteren gazetemiz yazarı Şahin Aybek, "Ülkeler parasızlıktan değil ahlâksızlıktan çöker!" dedi.
Gazeteci Şafak Coştu, sosyal medya hesabından bir özel okulun paylaştığı 'Arapça' kayıt ilanına tepki gösterdi.
Coştu, durumun Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na aykırı olduğunu belirtmek amacıyla paylaşımına ' Tevhid-i Tedrisat?' notunu düştü.
HAKARET ETTİ
Eski GATA Başhekim Yardımcısı ve Menzil tarikatı üyesi Dr. Ali Edizer, Coştu'nun paylaşımını alıntılayarak hakaret etti.
Edizer, paylaşımında "İlk bakışta 'saksafoncu' diye okuyabilirsiniz. Oysa asıl mesele saksafon değil; @safakcostu namlı kadının Kur'an harflerine bile tahammül etmeyişinden anlaşılan o ki asıl mesele İslâm düşmanlığı!" ifadelerini kullandı.
"ÇIRILÇIPLAK OLDUĞUNUZ GÖRÜLÜYOR"
Edizer'in paylaşımında gazetemiz yazarı Şahin Aybek, tepki gösterdi.
"Ahlak gömleğini çıkartan başka hiçbir gömleği giyemez" diyen Aybek, paylaşımına Edizer'i etiketleyerek "Şafak Coştu gibi değerli bir eğitim kalemine kullandığınız üsluptan bırakın sağlığı hiçbir gömleğinizin olmadığı, çırılçıplak olduğunuz görülüyor. ÇIPLAKSINIZ!" ifadelerini kullandı.
ÜLKELER PARASIZLIKTAN DEĞİL AHLAKSIZLIKTAN ÇÖKER!— Şahin Aybek (@sahin_aybek) April 17, 2022
Ahlak gömleğini çıkartan başka hiçbir gömleği giyemez!@draliedizer,Sn @safakcostu gibi değerli bir eğitim kalemine kullandığınız üsluptan bırakın sağlığı hiçbir gömleğinizin olmadığı,çırılçıplak olduğunuz görülüyor.
ÇIPLAKSINIZ! https://t.co/wwvEDtj6ZP
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