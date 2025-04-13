Menzil’in mal varlığı Hollanda'da yargıya taşındı, Mübarek Elhüseyni ifade verdi

Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:18

Güncelleme: 13.04.2025 - 17:18

Menzil cemaati elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni’nin (Abdulbaki Erol) 12 Temmuz 2023’te yaşamını yitirmesinin ardından oğulları Saki Elhüseyni, Fettah Elhüseyni ile Mübarek Elhüseyni arasında yaşanan miras tartışması dinmiyor.

En son cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kâhta ilçesindeki Menzil köyünde 12-13 Ocak’ta arazi paylaşımı konusunda mevcut elebaşı Muhammed Saki Elhüseyni taraftarları olan “Serhendi grubu” ile diğer kardeş Muhammed Fettah Elhüseyni önderliğindeki “Semerkand grubu” arasında taşlı sopalı kavga yaşanmış, Türkiye’nin gündemin uzun süre düşmemişti.

HOLLANDA DERGAHTAN 1 MİLYON TL’LİK KİRA GELİRİ

Bu süreçte gazetemiz Cumhuriyet, Menzil’in kara kutusunu açarak, cemaate ait tapulardan vakıf-şirket-para üçgenini açığa çıkadı. Bu kapsamda; gazetemiz Cumhuriyet, 28 Ocak’ta cemaatin Hollanda’daki dergahlarında dönen tapu savaşını da gündeme getirdi. Söz konusu haberde; “Demokratik Gençlik Vakfı (Stichting Democratische Jongeren)” adıyla faaliyet yürüten dergâha 28 Haziran 2024’te Hollanda’nın Twente bölgesindeki Overijssel kentinde bulunan Haaksbergen kasabası merkezli ve emlak sektöründe faaliyet yürüten “Vastgoed Erol B.V.” (Elhüseyni ailesinin önceki soy ismi Erol’du) adlı bir şirketten geçmiş kira ödemelerinin taahhüt edilmesine yönelik bir mektup gönderildiği ve dergah üyelerinden toplamda söz konusu şirkete 35 bin avro, yani 1 milyon 315 bin TL kira alındığı anlatıldı. Ayrıca; söz konusu şirketin de Semerkand grubuna ait olan “Semerşah Europa Şirketler Grubu”na bağlı olduğu, vakıf binasının tapusunun cemaat içindeki “Gucdevan Grubu”nun elebaşısı Mübarek Elhüseyni’ye ait olduğu kaydedildi.

"HİÇBİR DİNİ YAPIYLA ALAKASI YOKTUR"

Gazetemiz Cumhuriyet, Mübarek Elhüseyni’nin Hollanda’daki resmi arabulucu makamlara konuyla ilgili verdiği ifadeye de ulaştı. Mübarek Elhüseyni savunmasında söz konusu binaların “ şahsi mal varlığı ” olduğunu açıkladı. Babası Abdulbaki Elhüseyni’nin binalarla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Mübarek Elhüseyni; “ Ben bir iş adamı olarak, kendi kişisel servetimle bu yerleri satın aldım. Evet, bu taşınmazlar dini vakıflara kiralanmış olabilir; fakat tamamen şahsi paramla edinilmiştir. Herhangi bir dini yapıyla alakası yoktur ” dedi.

ŞİRKET DE MÜBAREK ELHÜSEYNİ’NİN ÇIKTI

Mübarek Elhüseyni’nin “Vastgoed Erol B.V.”nin nihai yararlanıcısının kendisinin olduğunu belirterek şirketin Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam ile Rotterdam, Cuijk, Amersfoort ve Enschede kentinde bulunan 5 taşınmazın sahibi olduğunu ve bu taşınmazların kendi servetinden edinildiğini açıkladı. Bu nedenle şirkete ait taşınmazlar üzerinde başka kimsenin hakkının olmadığını belirtti.