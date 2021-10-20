Akşener'den Erdoğan'a: "Artık vakit hesap vakti"

20 Ekim 2021 Çarşamba, 10:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Türk ekonomisindeki kriz üzerine konuştu. Akşener, "Dolar 10 liraya koşuyor, çiftçi, esnaf, emekli perişan, işte size partili Cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye" ifadelerini kullandı.

Akşener konuşmasının devamında, "Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar. Normalde 4 sene görev süresi olan Merkez Bankası başkanları Erdoğan sayesinde mevsimlik işçi oldular. Her sezona yeni bir başkanla giriyoruz. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "'Vakit Türkiye vaktidir' diye iş başına gelenlerin artık bu milletin yakasından düşme vakti de geldi çattı. Haydi Sayın Erdoğan vakit tamam. Artık vakit hesap vakti, artık vakit sandık vakti." ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Üç yıl önce Erdoğan faizle nasıl mücadele edilir gösterecekti. Bugün ülkemizde devletin bankaları onun yetkisi, medyanın büyük çoğunluğu onun kontrolünde, bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun yetkisinde. Peki ya etki? Dolar 10 liraya koşuyor, çiftçi, esnaf, emekli perişan. İşte size Partili Cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye.

Milletimiz perişan oluyor. Maliye Bakanı zaten ortada yok. Sen ise sadece seyrediyorsun. Merkez Bankası Başkanı seyrediyor. Bu arkadaş bir de çıkmış 125 milyar dolar rezervimiz var diyor. Madem o kadar rezervin var müdahale etsene. Niye doların artışına seyirci kalıyorsun. Edemez. Çünkü rezervler Merkez Bankası’nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı.

Merkez Bankası’nın net rezervi maalesef eksi 43 milyar dolar. Her seferinde söyledik, uyardık, bugün burada yine tekrar ediyorum. Merkez Bankası gücünü itibarından alır, itibarı da bağımsızlığından gelir. Türkiye’nin en güzide kurumunda ne bağımsızlık kaldı ne de itibar.

Sen sözümona faizleri düşürdü, risk primi arttı. Senin bu beceriksizliğin yüzünden 200 milyar dolar devlet bütçesinden faiz ödemesi yapılacak. Bu 200 milyar lira Türkiye’de kayıtlı 22 milyon çalışanın vergilerinden yüksek. 22 milyon çalışanın vergisinin tamamı faize gidecek.

Sayın Erdoğan, partili cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğinden bu yana ülkemizin dış borcu 2 trilyon lira arttı. Peki bu borç nasıl ödenecek? Fiyatlar artacak öyle ödenecek. Bizlerin cebinden çıkan para ile ödenecek. Onların cebinden kuruş çıkmayacak. Faturayı millet olarak hepimiz ödeyeceğiz.

Vakit Türkiye vaktidir diye iş başına gelenlerin artık bu milletin yakasından düşme vakti geldi de çattı. Haydi sayın Erdoğan, vakit tamam. Çırpınmanın çamura yatmanın alemi yok. Artık vakit hesap, seçim vakti. Artık vakit iyilerin vakti."

AYRINTILAR GELİYOR...