Meral Akşener'den Erdoğan'a zor soru
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat ziyaretinde yurttaşlarla konuştuğu anların görüntülerini paylaşarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat'tın Turhal ilçesinde yurttaşlar ile bir araya geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Akşener, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"ANLATABİLİR MİSİN"
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Akşener, "Geleceğine dair bir parça umut bırakmadığın gençlerimizin gönlündeki yaraya, gözündeki yaşa iyi bak. Gelip burada da türkü söyleyebilir misin? Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu.
Sayın @RTErdogan ;— Meral Akşener (@meral_aksener) October 14, 2021
Geleceğine dair bir parça umut bırakmadığın gençlerimizin gönlündeki yaraya, gözündeki yaşa iyi bak.
Gelip burada da türkü söyleyebilir misin?
Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin? pic.twitter.com/AUzxCjhSgL
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