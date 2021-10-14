Meral Akşener'den Erdoğan'a zor soru

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat ziyaretinde yurttaşlarla konuştuğu anların görüntülerini paylaşarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 19:43
Meral Akşener'den Erdoğan'a zor soru
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat'tın Turhal ilçesinde yurttaşlar ile bir araya geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Akşener, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ANLATABİLİR MİSİN"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Akşener, "Geleceğine dair bir parça umut bırakmadığın gençlerimizin gönlündeki yaraya, gözündeki yaşa iyi bak. Gelip burada da türkü söyleyebilir misin? Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu.


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