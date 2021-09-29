Meral Akşener: Ben sarayın giderlerini söylemeye utanıyorum, onlar yemeye utanmıyor

29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kırşehir'i ziyaret etti.

Akşener, Kırşehir Belediyesi önündeki konuşmasında, "Üniversiteler yeni açılıyor. Yurt yok, kiralık evler çok pahalı her şehirde, sonuç itibarıyla bize yurt dedikleri için teröristlikle suçlanan gençler. Ona karşılık 500 milyon dolarlık uçakla uçan seçilmiş Cumhurbaşkanı.500 milyon dolarlık o uçağın satılmış olması sonrasında 81 ilde gençlerimize yurt yapılması mümkün .Bir tarafta acı dolu evler, yoksulluk dolu evler bir tarafta itibardan tasarruf olmaz diyen zihniyet. Bir tarafta sadece pandemi döneminde kredi verilen esnaf ve çiftçi bir tarafta vergileri silinen müteahhitler. Kaman'da mandırasına gelmiş şimdi ise evine icra gelmek üzere olan çiftçi ve bir besici ağlaya ağlaya konuştu. Tarlasını satmış borcunu ödeyemiyor. Buna karşılık 5 maaş alan danışmanlar, elbette haram olsun zıkkım olsun" dedi.

"SARAYIN GİDERLERİNİ SÖYLEMEYE BEN UTANIYORUM"

13-14 uçakla gezenler, 250 bin TL maaş alanlar ve buna karşılık akşama ne pişireceğini bilmeyen kadınlar ülkesi olmaktan bu ülkeyi birlikte çıkaracağız diyen Akşener, "Bu ülkeyi refaha, işsiz gençlerimizi işe kavuşturabileceğimiz imkanlara sahip bir ülkeyiz ama hırsızlığın, yolsuzluğun,rüşvetin ve israfın önüne geçtiğimiz zaman yurtsuz genç , burssuz çocuk kalmaz.Sayın Erdoğan diyor ki; 650 TL burs veriyoruz gözünüze dizinize dursun.650 TL burs günde 1 simit 3 çay bir de yol parası demek 1 ay boyunca. Günde 20 TL demek 20 TL. Ayıptır be ayıptır. Sarayın günlük, aylık yıllık giderlerini ben söylemeye utanıyorum onlar yemeye utanmıyor. Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz'' şeklinde konuştu.

"ÇİFTÇİNİN DURUMU VAHİM"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu makamında ziyaret eden Akşener daha sonra esnafları ziyaret etti. Tarihi uzun çarşıda ayakkabıcılık yapan Ali Seçilmiş kendisini ziyaret eden Akşener’e ''Şu anki kalabalık sizin kalabalığınız.Ticaret şu an zayıf piyasada. Pandemi döneminde kredi almak zorunda kaldık.Yeni ürünlerim geldi. 2 ay önce gelen ürünlerim ile aralarında yüzde 30 civarında bir fiyat artışı var. Sayın genel başkanım Uzun çarşı olarak köylü ve çiftçi ile ayakta duran bir çarşıyız.Özellikle çiftçinin durumunun vahim olduğunu en çok hissedenler de biziz. Çiftçiler alışverişte çok zorlanıyor. 4 kişilik bir ailenin kışlık botu için bana 1000 TL vermesi gerek. Veresiye artık veremiyoruz. Çünkü verdiğimizi artık alamıyoruz.O yüzden artık defter kullanmıyoruz. Verse dahi o günkü verdiğimiz fiyat bizi kurtarmıyor'' şeklinde konuştu.

"ELEKTRİK ZAMLARINA DA MI DIŞ GÜÇLER YAPTI?"

Zirai tarım ilaçları satan ve çiftçilik yapan Oruç Deveci ise '' Sayın başkanım durum sıkıntılı. Burada senet defteri var ağzına kadar dolu. Çiftçi borcunu ödeyemiyor.Kendim şeker pancarı, mısır, yonca ekiyorum, hayvanclıkla uğraşıyorum.Bir kuyuya 20-25 bin TL elektrik faturası geliyor.Bu elektrik zamlarınıda mı dış güçler yaptı.Türkiye'nin üretimi tarıma dayalı, en büyük darbeyi çiftçi aldı.Marketleri incelemye aldılar.Siz önce Tedaş'ı incelemeye alın'' ifadelerini kullandı.