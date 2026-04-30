Meral Akşener'den dikkat çeken hamle... Geri dönüş sinyali mi?

Eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi. Siyasete dönüp dönmeyeceği sıkça gündem olan Akşener, adına kurulan bir vakıfla sahalara geri dönüyor.

Akşener'in, İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı’nı kurmak üzere başlattığı işlemlerin tamamlandığı aktarıldı.

Meral Akşener, adını taşıyacak vakıfla kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimine yardımda bulunmayı amaçlıyor. Vakfın Ankara’da da bir şubesi bulunacak.

AKŞENER YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELECEK

Öte yandan Akşener'in, vakfın çalışmaları ile kamuoyunda daha görünür hale geleceğine ve faaliyetlerinin siyasi tartışmalara da konu olabileceğine dikkat çekiliyor.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı zamanında İstanbul’da yaptığı ev ziyaretlerinde artan derin yoksulluğa sıklıkla dikkati çekmişti.