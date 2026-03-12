Meral Akşener iftar programına katıldı: 'Tecrübesi ve varlığıyla...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 09:29:00
ANKA
İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar programına katıldı.

Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan İYİ Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar programına katıldı.

Programa ayrıca İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da katıldı.

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Akburak, programa ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği’nin iftar sofrasında, ülkemiz için değer üreten iş insanlarımızla bir araya geldik. Sayın Akşener’in tecrübesi ve varlığıyla onurlandırdığı bu buluşmada; emeği, üretimi ve birlik ruhunu paylaştık. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini yaşadığımız bu güzel akşam için tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun" ifadesini kullandı.

