Meral Akşener, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi: İmaj değişikliği dikkat çekti
İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra imajını yenileyerek saçlarını sarıya boyatan Meral Akşener, uzun süre sonra yeniden görüntülendi. Ziyaretine gelen bir il başkanı, buluşmadan bir fotoğraf karesi paylaştı. Akşener'in imajını yine değiştirdiği görüldü.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uzun aradan sonra ortaya çıkan ilk karesi gündem oldu.
İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra kamuoyunda çok sık görüntü vermeyen, yakın zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmasındaki sarı saçlı imajı dikkat çeken Meral Akşener'den yeni fotoğraf karesi geldi.
İYİ PARTİLİ İSİM PAYLAŞTI
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak Akşener'le fotoğrafını şu notla paylaştı:
“Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var.”
İMAJINI YİNE DEĞİŞTİRDİ
Paylaşılan fotoğrafta Akşener’in imajını yine değiştirdiği görüldü. Fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #Meral Akşener
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