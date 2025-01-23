İddia: Meral Akşener, Erdoğan'ın kabinesine giriyor

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi.

İddia: Meral Akşener, Erdoğan'ın kabinesine giriyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:31

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını öne sürdü. 

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim.

Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta.

Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız.

Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk başka bir şey değil. Yazık."


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