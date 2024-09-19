Meral Akşener uzun zaman sonra yeniden görüntülendi

Genel başkanlığı bırakmasının ardından sarı saç rengi ile dikkat çeken Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zaman sonra yeniden görüntülendi.

Meral Akşener uzun zaman sonra yeniden görüntülendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:19

31 Mart Yerel Seçimleri'nde istenen başarıyı elde edemeyen partisinin kurucu genel başkanı Akşener, koltuğunu bırakmış ve kamuoyundan çekilmişti.

Bir süre sarı saçı ile cenazede görünen ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Akşener dikkatleri çekmişti.

Akşener son olarak İYİ Parti GİK üyesi Fatih Koca ile yaptığı selfie ile görüntülendi.


Etiketler: #31 Mart #AKP #Meral Akşener

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