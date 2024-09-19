Meral Akşener uzun zaman sonra yeniden görüntülendi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:19

Güncelleme: 19.09.2024 - 19:19

31 Mart Yerel Seçimleri'nde istenen başarıyı elde edemeyen partisinin kurucu genel başkanı Akşener, koltuğunu bırakmış ve kamuoyundan çekilmişti.

Bir süre sarı saçı ile cenazede görünen ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Akşener dikkatleri çekmişti.

Akşener son olarak İYİ Parti GİK üyesi Fatih Koca ile yaptığı selfie ile görüntülendi.