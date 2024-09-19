Meral Akşener uzun zaman sonra yeniden görüntülendi
Genel başkanlığı bırakmasının ardından sarı saç rengi ile dikkat çeken Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zaman sonra yeniden görüntülendi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde istenen başarıyı elde edemeyen partisinin kurucu genel başkanı Akşener, koltuğunu bırakmış ve kamuoyundan çekilmişti.
Bir süre sarı saçı ile cenazede görünen ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Akşener dikkatleri çekmişti.
Akşener son olarak İYİ Parti GİK üyesi Fatih Koca ile yaptığı selfie ile görüntülendi.
Etiketler: #31 Mart #AKP #Meral Akşener
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- 16 ilin valisi değişti!
- Para karşılığı diploma
- Powell'dan 'enflasyon' açıklaması
- Savcılık imamı haklı buldu
- Çocuk çığlıklarını nasıl boğuyorlar
- Kadın öldü, damat ağır yaralı
- Bankalar faiz indirimine başladı