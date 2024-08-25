Estetik uzmanı, Meral Akşener'in fotoğrafını sosyal medya reklamı yaptı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:11

Güncelleme: 25.08.2024 - 10:12

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dermatolog Dr. Ali Şahan’ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.

Ünlü doktor Şahan klinikte Akşener ile fotoğraf çektirmiş, "İyi ki geldiniz" notu ile paylaşmıştı.

SPONSORLU REKLAM OLARAK PAYLAŞTI

Şahan bu kez de fotoğrafı sponsorlu reklam olarak paylaştı.



Söz konusu paylaşım sosyal medyada tartışma konusu oldu.