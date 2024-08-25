Estetik uzmanı, Meral Akşener'in fotoğrafını sosyal medya reklamı yaptı
Estetik uzmanı Dermatolog Dr. Ali Şahan, Meral Akşener'in fotoğrafını sponsorlu sosyal medya reklamı olarak paylaştı.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dermatolog Dr. Ali Şahan’ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.
Ünlü doktor Şahan klinikte Akşener ile fotoğraf çektirmiş, "İyi ki geldiniz" notu ile paylaşmıştı.
SPONSORLU REKLAM OLARAK PAYLAŞTI
Şahan bu kez de fotoğrafı sponsorlu reklam olarak paylaştı.
Söz konusu paylaşım sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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