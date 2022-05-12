Meral Akşener Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi, sandık mesajı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından, “Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz” diyerek tepki gösterdi.

ANKA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 19:19
Meral Akşener Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi, sandık mesajı verdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Merkezi’nin konu ile ilgili yazılı açıklamasını paylaşan Akşener’in mesajı şöyle:

“Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz. O sandık gelecek, bu vesayet bitecek.”

 


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