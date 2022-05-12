Meral Akşener Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi, sandık mesajı verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından, “Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz” diyerek tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
İYİ Parti Genel Merkezi’nin konu ile ilgili yazılı açıklamasını paylaşan Akşener’in mesajı şöyle:
“Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz. O sandık gelecek, bu vesayet bitecek.”
Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz.— Meral Akşener (@meral_aksener) May 12, 2022
O sandık gelecek, bu vesayet bitecek. #AzKaldı... https://t.co/fuuhiP4Uj3
Video Haberler
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- Tehlike çanı çalıyor
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- Soylu'nun ihraç süreci ve FETÖ