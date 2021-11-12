Meral Akşener'den Bulgaristan'daki seçimler için 'oy' çağrısı

12 Kasım 2021 Cuma, 15:11

Meral Akşener, Bulgaristan'da gerçekleşecek olan seçimler için oy çağrısı yaptı.

Akşener, sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Pazar günü Bulgaristan’da gerçekleşecek olan seçimlerde ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kardeşlerimizin haklarının korunması ve demokrasinin kazanması için bu seçimde; ülkemizde yaşayıp çifte vatandaş olan tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.