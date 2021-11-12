Meral Akşener'den Bulgaristan'daki seçimler için 'oy' çağrısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bulgaristan’da gerçekleşecek olan seçimler hakkında, "İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi ve oy çağrısı yaptı.
Meral Akşener, Bulgaristan'da gerçekleşecek olan seçimler için oy çağrısı yaptı.
Akşener, sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Pazar günü Bulgaristan’da gerçekleşecek olan seçimlerde ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kardeşlerimizin haklarının korunması ve demokrasinin kazanması için bu seçimde; ülkemizde yaşayıp çifte vatandaş olan tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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