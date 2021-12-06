Meral Akşener'den dikkat çeken video

06 Aralık 2021 Pazartesi, 21:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından torpilli atamalar, işsizlik ve asgari ücret hakkında açıklamalada bulundu.

İŞSİZLİK VURGUSU

Akşener, asgari ücret için "Sadaka gibi asgari ücret verenlerin ve işsizliği had safhaya getirenlerin sebep olduğu enkazı düzeltmek için, Hazırız" dedi.

İşsizlik sorunununa değinen Akşener, "Sorunu biz çözeriz" dedi.

Torpilli atamalar yaparak hak yiyenlerin, sadaka gibi asgari ücret verenlerin ve işsizliği had safhaya getirenlerin sebep olduğu enkazı düzeltmek için,

Hazırız, işsizlik sorununu

Biz Çözeriz! pic.twitter.com/6KM9iKD267 — Meral Akşener (@meral_aksener) December 6, 2021

"HAZIRIZ"

Akşener, açıklamasının devamında ise bir video paylaştı. Videoda işsizlik vurgusu dikkat çekerken Akşener, "Projelerimizle ve kadrolarımızla biz hazırız" ifadelerini kullandı.