Meral Akşener'den dikkat çeken video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda işsizliğe dikkat çekerek "Bu sorunu biz çözeriz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 21:13
Meral Akşener'den dikkat çeken video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından torpilli atamalar, işsizlik ve asgari ücret hakkında açıklamalada bulundu. 

İŞSİZLİK VURGUSU

Akşener, asgari ücret için "Sadaka gibi asgari ücret verenlerin ve işsizliği had safhaya getirenlerin sebep olduğu enkazı düzeltmek için, Hazırız" dedi.

İşsizlik sorunununa değinen Akşener, "Sorunu biz çözeriz" dedi. 

"HAZIRIZ"

Akşener, açıklamasının devamında ise bir video paylaştı. Videoda işsizlik vurgusu dikkat çekerken Akşener, "Projelerimizle ve kadrolarımızla biz hazırız" ifadelerini kullandı. 


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