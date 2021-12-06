Meral Akşener'den dikkat çeken video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda işsizliğe dikkat çekerek "Bu sorunu biz çözeriz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından torpilli atamalar, işsizlik ve asgari ücret hakkında açıklamalada bulundu.
İŞSİZLİK VURGUSU
Akşener, asgari ücret için "Sadaka gibi asgari ücret verenlerin ve işsizliği had safhaya getirenlerin sebep olduğu enkazı düzeltmek için, Hazırız" dedi.
İşsizlik sorunununa değinen Akşener, "Sorunu biz çözeriz" dedi.
Torpilli atamalar yaparak hak yiyenlerin, sadaka gibi asgari ücret verenlerin ve işsizliği had safhaya getirenlerin sebep olduğu enkazı düzeltmek için,— Meral Akşener (@meral_aksener) December 6, 2021
Hazırız, işsizlik sorununu
Biz Çözeriz! pic.twitter.com/6KM9iKD267
"HAZIRIZ"
Akşener, açıklamasının devamında ise bir video paylaştı. Videoda işsizlik vurgusu dikkat çekerken Akşener, "Projelerimizle ve kadrolarımızla biz hazırız" ifadelerini kullandı.
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