Feyzioğlu kaybetmişti: Akşener'den TBB yorumu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBB Başkanlığı'na Erinç Sağkan'ın seçilmesi üzerine konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Otizm Vakfı'nı ziyaret etti.
Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) yaşanan yönetim değişikliğini, "İttifakların birbiriyle olan rekabeti, kutuplaştırma, ayrışma yerine, bu değişimler sürdüğü takdirde rekabet hizmet üzerinden, proje üzerinden yapılacak" diye yorumladı.
Akşener, TBB seçimlerinin değişimin öncüsü olduğu yönünde yapılan yorumlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söyledi:
“Yorumlara katılıyorum. Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söylüyorum ben. Onun için katılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi bir dönem olacak. Nefes alacağız. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim oldu. İster 2023, ister daha önce seçime gideceğiz. Siyasi partilerin birbirleriyle olan rekabeti, bu tür kavramlar üzerinden, 'Ben daha iyisini yapacağım' şeklinde olacak. İttifakların birbiriyle olan rekabeti, kutuplaştırma, ayrışma yerine, bu değişimler sürdüğü takdirde hizmet üzerinden, proje üzerinden yapılacak. İyi olacak.”
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