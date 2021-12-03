Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti

03 Aralık 2021 Cuma, 16:07

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almasına tepki göstermişti. Bahçeli'ye seslenen Akşener, "Yok öyle yağma, Sayın Bahçeli. Yok öyle yağma. Mansur Yavaş’ın arkasında biz varız, Ankaralılar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasına tepki gösteren Akşener, "O cahilce konuştukça dolar zıplıyor, enflasyon atıyor, olan her zamanki gibi milletimize oluyor, gençlerimiz işsiz kalıyor" diye konuşmuştu.