Meral Akşener'den Erdoğan'a: Abuk sabuk konuşuyorsun
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedef almasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok sert tepki geldi.
Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedef aldı, "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu. Kamu işçisi ve memurun zam oranını da değerlendiren Erdoğan, işçi ve memurların zam oranından memnun olduğunu savundu.
"ABUK SUBUK KONUŞUYORSUN"
Erdoğan'ın açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Erdoğan'ın "Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" sözlerini alıntılayan Akşener, "Yok artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan. ‘Böyle bir şey dememiştir’ dedim, ama maalesef bunu da demişsin" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın abuk sabuk konuştuğunu belirten Akşener, "Ciddiye almayınca alınıyorsun" ifadelerini kullandı.
Yok artık Sayın @RTErdogan.— Meral Akşener (@meral_aksener) October 7, 2021
“Böyle bir şey dememiştir.” dedim, ama maalesef bunu da demişsin.
Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun,
sonra da ciddiye almayınca alınıyorsun.
Seni acilen ciddiyete davet ediyorum. https://t.co/ruEtKvCvbr
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