Meral Akşener'den Münevver Karabulut paylaşımı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart 2019'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ölüm yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin üzerinden tam 13 yıl geçti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Hayatından ve hayallerinden koparılan #MünevverKarabulut kızımızı kaybedeli tam 13 yıl oldu... Peki ya bu 13 yıl içinde ne değişti? Hiçbir şey... Kadınların hayatını ve hayallerini çalan bu zihniyet değişmedikçe maalesef hiçbir şey değişmeyecek. Unutmadık, unutturmayacağız..." dedi.
Hayatından ve hayallerinden koparılan #MünevverKarabulut kızımızı kaybedeli tam 13 yıl oldu...— Meral Akşener (@meral_aksener) March 3, 2022
Peki ya bu 13 yıl içinde ne değişti?
Hiçbir şey...
Kadınların hayatını ve hayallerini çalan bu zihniyet değişmedikçe maalesef hiçbir şey değişmeyecek.
Unutmadık, unutturmayacağız... pic.twitter.com/gDRKSkVAgm
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