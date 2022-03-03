Meral Akşener'den Münevver Karabulut paylaşımı

03 Mart 2022 Perşembe, 14:20

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin üzerinden tam 13 yıl geçti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatından ve hayallerinden koparılan #MünevverKarabulut kızımızı kaybedeli tam 13 yıl oldu... Peki ya bu 13 yıl içinde ne değişti? Hiçbir şey... Kadınların hayatını ve hayallerini çalan bu zihniyet değişmedikçe maalesef hiçbir şey değişmeyecek. Unutmadık, unutturmayacağız..." dedi.