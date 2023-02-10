Meral Akşener'den seçim yanıtı: 18 Haziran'a kalır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 kenti yıkıma uğratan depremler dolayısıyla seçimlerin 14 Mayıs’a yetişmeyeceğini belirtti. Akşener’in tahminine göre seçimler 18 Haziran’da yapılabilir.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerden 72 saat sonra enkaz bölgesine gitti.
İYİ Parti heyetiyle birlikte bölgeye giden gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre Akşener bunun gerekçesini "Üç gün. Şimdiye kadar neden gitmedim? (Deprem çalışmasına) engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet" diye anlattı.
"18 HAZİRAN'A KALIR"
Yetkin, partinin genel başkanı Meral Akşener'e OHAL kararının seçimi etkileyip etkilemeyeceğini sordu.
Akşener'in sorudan memnun olmadığını belirten Yetkin, "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" sözleriyle yanıt verdiğini aktardı.
Anayasa'nın 78. maddesini savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini belirten Yetkin, Meral Akşener'in bu yönde bir karar çıkacağına ihtimal vermediğini belirterek, "Şunu da ekliyor: 'Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız" diye yazdı.
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