Merdan Yanardağ: Bu kumpas 3. sınıf bile değil

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'casusluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ile TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın gözaltında olduğu saatlerde Tele 1'e mahkeme kararıyla kayyum atandı.

YANARDAĞ: BU KUMPAS 5. SINIF BİR KUMPAS

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek bir açıklama yaptı.

Yanardağ, X hesabından şunları yazdı:

"İktidar yeni ve fakat akıl dışı bir kumpasla beni ve Tele1'i susturmak için bu kez de casusluk soruşturması başlattılar. Bize yakışmayacak birkaç sıfat varsa eğer, bunların başında casusluk ve kendi halkına ihanet gelir. Yurtseverlik tıpkı devrimcilik gibi ilk gençlik yıllarımızdan itibaren bizim künyemize kazınmıştır. Bu kumpas 3. sınıf bile değil 5. sınıf bir kumpastır. Yalan ve iftira ile Tele1 ve beni susturmak istediler. Hile ve zorla Tele1'e el koyabilirler ama benim susacağımı ve boyun eğeceğimi sanıyorlarsa çok yanlıyorlar. Tele1 hem Türkiye’nin yolunu aydınlatıyor hem de medyaya ve topluma yön gösteriyordu. Devam eden bir oyunun parçası olmak yerine medyada siyasal ve entelektüel ortamda bir oyun kurucu idi. Bu nedenle susturmak istediler.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik dediler, terör propagandası iddiasında bulundular, dini duyguları aşağıladığımızı utanmazca ileri sürdüler. Tehdit ettiler, kanala para cezası kestiler, defalarca ekranı kararttılar olmadı. Tele1 yoluna devam etti. Oyun kurucu olmayı sürdürdü. Mevcut medya ortamında bir yıldız gibi parlaması nedeni buydu, bütün arkadaşlarımızın özverili çalışması gazetecilik ve entelektüel birikimi ile rotası belli, tavrı net, eğilip bükülmeyen bir medya kuruluşu oldu. Öncelikle çalışan arkadaşlarıma, Tele1 izleyicilerine ve bu süreçte bize destek veren aydınlara, sanatçılara, siyasetçilere ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum.

Biz yolumuzdan devam edeceğiz. Bize destek vermeyi unutmayın. Çünkü bu karanlık ablukayı birlikte dağıtacağız.

Hayatımız boyunca emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele ettik, bundan sonra da mücadele edeceğiz."