Merdan Yanardağ'dan yeni parti önerileri: 'Şaşırtıcı bir patlama yapacak'

İBB'ye yönelik 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Merdan Yanardağ, 'mutlak butlan' kararıyla seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesinin yarattığı gerilime ilişkin dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı.

Yanardağ, BirGün'deki köşe yazısında "CHP’nin yönetimine bir istinaf mahkemesi kararına dayanarak el konulması, iktidarla uyumlu bir yönetimin işbaşına getirilmesi tam bir kırılma ve kopuş dönemecidir. İktidar ömrünü uzatmak için devletin şiddet aygıtlarını, kolluk güçlerini ve yargı içinde oluşan paralel bir yapılanmayı -ki buna bağımlı yargı da diyebiliriz- fütursuzca harekete geçirmiş görünüyor. Tarihle kumar oynuyor. Çünkü bu tablo açık ve dikey bir saldırıdır. O halde şimdi muhalefet için satranç oynama zamanıdır. Onlar kumar oynuyorsa, muhalefet satranç oynamalıdır" ifadelerine yer verdi.

''TOPLUMSAL DALGA SÖNMEMELİ''

Tutuklu gazeteci Yanardağ yaşanan sürece dair 11 maddede değerlendirme yaparak şu ifadelere yer verdi:

''1- İktidar, açık şekilde CHP yönetimini denetim altına almış durumda. Kılıçdaroğlu artık bir iktidar işbirlikçisidir. Öznel niyeti ne olursa olsun, nesnel işlevi budur. Yeni CHP yönetimi demokratik muhalefet blokunun ve havzasının dışına düşmüştür. Yeni MYK’da değerli ve sevdiğimiz bazı dostlarımız da bulunsa, tablo maalesef böyledir. Muhalif kamuoyu ve sol bu durumu dikkate alan bir yerden tavrını belirlemelidir. Özellikle Özgür Özel ve arkadaşları, yani partinin yüzde 95’i bakımından söz konusu olgu esas alınmalıdır. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidar kumpasının içindedir. Acıklı bir durum.

2- Butlancı yeni CHP yönetiminin kurultay yapmayacağı açıktır. Bu yol sonuna kadar zorlanmalıdır, ama geçen hafta da yazdığım gibi, ayrı bir karargâh ve örgütsel yapı mutlaka hazırlanmalıdır. Gecikme dağılmaya yol açar.

3- İktidarın CHP’ye yönelik saldırısına, genel merkeze gaz bombaları ve plastik mermiler eşliğinde yapılan polis baskınıyla zorla girilmesine tepki büyük değil, çok büyüktür.

Bu toplumsal tepki Özgür Özel liderliğinin arkasında toplanmış durumdadır. Demokrasi güçleri, merkez sağ ve muhalif milliyetçi partiler ile sol ve sosyalist partiler de yüksek bir dayanışma halindedir. Bu dalga kaçırılmamalı, toplumsal muhalefetin geri çekilmesine izin verilmemelidir. Eğer üzerinize hukuku çiğneyerek devletin gücüyle geliyorlarsa buna ancak milletin gücüyle karşı konulabilir.

''YENİ HEDEF ÖZGÜR ÖZEL''

4- İktidar, İhvancı bir azınlığın, İslamcı-muhafazakâr oligarşinin elinde. Giderek güç kaybediyor ve güç kaybettikçe toplumun her kesimi ile kavga ediyor. Kurmaya çalıştığı İslamcı-faşist diktatörlüğün önündeki en büyük engel olarak gördükleri CHP’yi etkisizleştirmek istedikleri açık. Ancak, Özgür Özel’in beklemedikleri bir mücadele pratiği ve sola açık tutumunun hesapları bozduğu anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu ile kurdukları yol arkadaşlığı bağının gücü de ürkütüyor. Silivri’deki kumpas davalarının çöküşü, iktidar cephesinde neredeyse panik yaratıyor. Butlan kararı tam bu aşamada geliyor. Butlan, 19 Mart darbe sürecinin zirvesini oluşturuyor. Ancak asıl "altın vuruş", öyle anlaşılıyor ki, arkadan gelecek.

5- Sonraki hedef Özgür Özel’dir. Seçilmiş genel başkanlıktan mahkeme kararıyla alınan Özel’in ikinci hamlede dokunulmazlığının kaldırılması planlanıyor. Bu niyet çok açık, hazırlık yapılıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun toplumda bir karşılığının ve CHP örgütünde bir gücünün kalmadığını gördüler. Butlancı bir yönetim getirerek cumhuriyetçi büyük muhalefet kitlesini paralize edemeyeceklerini anladılar. Toplumsal muhalefet, Özgür Özel’in arkasından gideceğini eylemli şekilde ortaya koydu. Bu nedenle, Özel’i siyasetin dışına düşürerek bu işi çözmeye kalkışabilirler. Türkiye, muhalefeti boğmaya yönelik bu faşizan hamleye izin vermemelidir. Gerçekleşmesi yıkım olur.

''KENDİ İÇİNDE KAVGALI PARTİ''

6- İktidar, CHP’yi ve sol-cumhuriyetçi muhalefeti kendi içinde kavgalı bir güç gibi göstermeye çalışıyor. Butlan "cinayetini" bu nedenle üstlenmiyor. Özel ekibi eğer enerjisini parti içi mücadeleye harcarsa, hem toplumsal muhalefet dalgası sönümlenme yoluna girer hem de iktidarın oluşturmaya çalıştığı içi kavgalı parti algısı güçlenir. Daha önemlisi, dokunulmazlığı kaldırılan kişinin de "sadece" Manisa milletvekili olduğu iddiasına zemin hazırlar. Kaldı ki, bir süre sonra il ve ilçe yönetimleri de görevden alınmaya başlar. Özel’in örgütle bağını kesmeye çalışır.

Halk, kendi içinde kavgaya gömülmüş partiye güvenini kaybetmeye başlar. Daha kötüsü, işi gücü bırakıp bu sorunlarla boğuşmak gerekebilir. Kitlesel eylemler aksar. Bir baskın erken seçime butlan yönetimiyle girmek felakete dönüşür.

7- Alanlar, sokaklar ve eylemler bırakılmamalı, saldırılar milletin gücüyle püskürtülmelidir. Hafta içinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi önemliydi. Bu ziyaret sonrasında Bahçeli’nin parti gazetesi Türkgün’e verdiği söyleşi daha da ilginçti. Belli ki, Bahçeli olacaklardan bilgilendirilmiş ya da uyarılmıştı. Hemen 180 derece tutum değiştirdi ve Özgür Özel’e ağır bir dille saldırdı. Üzerinde durduğu konu halkın, geniş kitlelerin sokağa dökülmesi ve alanlara çıkmasıydı. Zoru oyunu bozuyordu. Bahçeli bunu vurguluyor ve "ergen devrimcilik" diye eleştiriyor. Korktukları şey belli, yükselen toplumsal muhalefet dalgası uykularını kaçırıyor. O halde alanlara çıkışa ve eylemlere el yükselterek devam edilmelidir. Ancak bunun için örgüt gerekli. Bu büyük mücadele CHP’deki ikili iktidar haliyle yürütülemez.

''BAZI KOPUŞLAR GEREKLİDİR''

8- Bugün Özgür Özel liderliğindeki bir hareketin toplumsal desteğinin yüzde 40’ı aştığını, daha da yukarıya çıkabileceğini düşünüyorum. Bazı kopuşlar büyütür.

9- Geçen hafta da yazdım; Bahçeli ve MHP’den hayırlı bir hamle beklentisine son verilmelidir. Bu parti ancak eleştirilir, mücadele edilir ve ciddi bir baskı kurulursa iktidardan uzaklaşabilir. Bahçeli’nin Özel’e yönelik saldırgan üslubu, kullandığı dil kabul edilemez. Hak ettiği karşılık verilmeli ve artık gereksiz nezaket bırakılmalıdır. Saygı neyse, ama eleştiri üstü tutmak artık zarar veriyor. Özel’in yanında demokratik milliyetçi geleneği temsil eden partiler var. MHP Cumhur İttifakı partisidir ve bu durum her zaman akılda tutulmalıdır.

10- Bütün yollar tüketilince, yeni parti hızla kurulmalı ve Özel "genel başkan" sıfatını almalıdır. Yeni parti, ertesi gün ana muhalefet olacaktır. Dahası, Türkiye’nin birinci partisi olduğu her araştırma ile sürekli tescil edilecektir. Butlancı CHP yönetimi ise Zafer Partisi’nin bile gerisine düşen %3-4 bir oy oranı ile baş başa bırakılmalıdır. Bu bir satranç hamlesidir. CHP’den ayrılırken bu hamlenin geri dönmek ve partiyi almak için yapıldığı açıkça ilan edilmelidir. Yeni parti, Özel için de koruyucu bir zırh olacaktır. Oyunu bozmanın yollarından biri ve verili durumda en önemli taktik adım budur. Stratejik değerde bir taktik adım olacaktır. Yükselirken ağırlıklardan kurtulmak ve durumu gerçek bir arınma için fırsata çevrilmelidir. Kurulacak parti, iktidar örgütü olacaktır. Tarihte örneği çoktur.

11- İki bakanın ziyaretinden sonra Devlet Bahçeli’nin dramatik tavır değişikliği tehdidin nereden ve nasıl geleceğini de gösteriyor. Özel’in açıkladığı başka bir durum da bu tehdidin ciddi olduğunu destekliyor. Bilindiği gibi İmamoğlu’na cezaevinde, "Özel’i devirelim sen genel başkan ol" diye "ahlaksız" bir teklif bile yapılmış. Kılıçdaroğlu’nun bu ayıplı sürecin ortasında olduğu anlaşılıyor. Kumpasçıları kirli oyunlarıyla baş başa bırakmayı ve Silivri’den bir cumhurbaşkanı çıkarmak için çatışmayı en doğru yol olarak görüyorum.''

YENİ PARTİ ÖNERİLERİ: ''HALK PARTİSİ İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLUR''

Merdan Yanardağ yazısında, "Yeni parti şaşırtıcı bir patlama yapacak ve iktidar blokundaki çözülmeyi derinleştirecektir. AKP iktidarının ve İslamcı-muhafazakâr oligarşinin hesaplarını 'devlet aklı' diye yutturma palavrasına da son verecektir. Gecikme toplumsal muhalefetin, Özel ve ekibinin aleyhine olacaktır" görüşünü savunarak şunları söyledi:

"Kısa sürede karar verilmelidir. Artık Kılıçdaroğlu ekibi ile 'uzlaşma' bile zarar verecektir. Yeni partinin adı için de bir önerim var; 'HALK PARTİSİ' olabilir. İsim 'HP' diye kısaltılmamalı ve her yerde böyle yazılmalı, söylenmeli ve anons edilmelidir. Halk, CHP’yi zaten böyle kısaltıyor. Halk Partisi… İyi bir başlangıç olur."