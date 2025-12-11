Merdan Yanardağ için dayanışma buluşması: Kadıköy’de imza günü düzenleniyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 16:59:00
Haber Merkezi
Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla Kadıköy NHKM’de düzenlenecek imza gününde, Yanardağ’ın kitapları ünlü gazeteciler ve eşi Sevim Kahraman Yanardağ tarafından okurlar için imzalanacak.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna karşı dayanışma amaçlı bir etkinlik Kadıköy’de gerçekleştirilecek. “Boyun eğmeyen gazeteci Merdan Yanardağ için bir araya geliyoruz” çağrısıyla düzenlenen buluşma, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yanardağ’ın casusluk soruşturması kapsamında 24 Ekim’de tutuklanarak Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmesinin ardından, destek amaçlı düzenlenen etkinlikte gazetecinin kitapları okurlarla buluşacak.

Etkinlikte Merdan Yanardağ’ın kitapları; eşi, yazar Sevim Kahraman Yanardağ ile gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şule Aydın ve Timur Soykan tarafından imzalanacak.

Etkinlik, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

