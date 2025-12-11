Merdan Yanardağ için dayanışma buluşması: Kadıköy’de imza günü düzenleniyor

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna karşı dayanışma amaçlı bir etkinlik Kadıköy’de gerçekleştirilecek. “Boyun eğmeyen gazeteci Merdan Yanardağ için bir araya geliyoruz” çağrısıyla düzenlenen buluşma, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yanardağ’ın casusluk soruşturması kapsamında 24 Ekim’de tutuklanarak Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmesinin ardından, destek amaçlı düzenlenen etkinlikte gazetecinin kitapları okurlarla buluşacak.

Etkinlikte Merdan Yanardağ’ın kitapları; eşi, yazar Sevim Kahraman Yanardağ ile gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şule Aydın ve Timur Soykan tarafından imzalanacak.



Etkinlik, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



