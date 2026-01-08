Cumhuriyet Gazetesi Logo
Merdan Yanardağ için dayanışma: Gazeteciler imza gününde buluşacak

Merdan Yanardağ için dayanışma: Gazeteciler imza gününde buluşacak

8.01.2026 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Merdan Yanardağ için dayanışma: Gazeteciler imza gününde buluşacak

Gazeteciler, tutuklu gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’a destek vermek amacıyla 10 Ocak’ta Tekin Kitabevi’nde buluşarak dayanışma imzaları atacak.

Gazeteciler, tutuklu gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’a destek amacıyla Tekin Kitabevi’nde bir araya geliyor. Dayanışma etkinliği kapsamında Yanardağ için imzalar atılacak.

Gazeteciler Özlem Gürses, Çiğdem Toker, Filiz Gazi, Evren Özalkuş, Sedef Kabaş ile Merdan Yanardağ’ın eşi, yazar Sevim Kahraman Yanardağ, 10 Ocak’ta saat 12.00’de Tekin Kitabevi’nde okurlarla buluşacak. Medyanın önde gelen isimleri, etkinlikte tutuklu gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’ın kitaplarını imzalayacak.

Image

Bugüne kadar çok sayıda kitaba imza atan ve eserlerini okurlarla buluşturan Merdan Yanardağ, 24 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınmış, 27 Ekim’de ise tutuklanmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Necati Özkan hakkında da tutuklama kararı verildiği açıklanmıştı.

İlgili Konular: #Merdan Yanardağ