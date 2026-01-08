Merdan Yanardağ için dayanışma: Gazeteciler imza gününde buluşacak

Gazeteciler, tutuklu gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’a destek amacıyla Tekin Kitabevi’nde bir araya geliyor. Dayanışma etkinliği kapsamında Yanardağ için imzalar atılacak.

Gazeteciler Özlem Gürses, Çiğdem Toker, Filiz Gazi, Evren Özalkuş, Sedef Kabaş ile Merdan Yanardağ’ın eşi, yazar Sevim Kahraman Yanardağ, 10 Ocak’ta saat 12.00’de Tekin Kitabevi’nde okurlarla buluşacak. Medyanın önde gelen isimleri, etkinlikte tutuklu gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’ın kitaplarını imzalayacak.





Bugüne kadar çok sayıda kitaba imza atan ve eserlerini okurlarla buluşturan Merdan Yanardağ, 24 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınmış, 27 Ekim’de ise tutuklanmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Necati Özkan hakkında da tutuklama kararı verildiği açıklanmıştı.