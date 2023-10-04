Merdan Yanardağ tahliye edildi! Sevenleri Silivri'de karşıladı: Gözdağı vermeye çalışıyorlar

Yayınlanma: 04.10.2023 - 21:26

Güncelleme: 04.10.2023 - 21:47

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Örgüt propagandası” suçunun işlendiğinin sabit olduğuna karar veren mahkeme, suçun basın yayın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle yarı oranında artırım yaparak Yanardağ’ın 2 yıl 6 ay hapsine hükmetti. Mahkeme kararla birlikte Yanardağ’ın tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından Yanardağ, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Yanardağ'ı karşılamak üzere ailesi ve sevenleri cezaevi önünde karşıladı. CHP'li Mahmut Tanal da karşılamaya geldi.

Merdan Yanardağ'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Gözdağı vermeye çalışıyorlar — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 4, 2023

ZULMÜN SİMGESİ BURASI

Burada konuşma yapan Yanardağ, "Burası rejimin zulüm simgesidir. İktidar yeni dönemde mahkeme kararlarıyla bir yeni rejimi inşa etmeye çalışıyorlar" dedi.

Yanardağ sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim davamda bir televizyon programında güncel bir konuya ilişkin yapmış olduğu yorumlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suç ve suçluyu övme suçlamasıyla da karşı karşıyayız. Şimdi buradaki fiil ne? Televizyon programı. Yargılanan ne söylenen söz? Peki söylenen sözlerde suç var mı? Hayır, hiçbirinde suç yok. Söylediğim sözleri aynen mahkemede tekrar ettim. Bunların tamamını savundum. Peki niye ceza verdiler? Geleceğe dönük bir içtihat oluşturuyorlar. Sınırlamaya, bağımsız medyayı geri çekilmeye zorlamaya çalışıyorlar, Topluma gözdağı vererek sindirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz"

SUSTURDULAR

"14-28 Mayıs seçimlerinin ilk siyasal sonucuyum benim tutuklanmam ilk siyasal sonuç" diyen Yanardağ, "Benim seçilmem tesadüf değil. Dün aynı gerekçelerle Ayşenur Arslan hakkında böyle bir açıldı. Terör örgütü propagandası yapmak suç ve suçluyu övmek. Ben programı izledim. Programda kesinlikle böyle bir şey yok. Ayşenur Arslan'ı susturdular arkadaşlar. Ayşenur Arslan susturuldu" dedi.

ÖFKELİYİM

"Türkiye'de bir Nazi hukuku yerleştirilmeye çalışılıyor" diyem Yanardağ sözlerini şu şekilde noktaladı: "Suça değil kişiye bakarak suç icat etmek. Ceza kanununda bir maddi arıyorlar. Bulamazlarsa yoruma ve varsayıma dayalı bir şekilde icat ediyorlar. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi yoksa bile, önden tutukluyorlar, biz ön infaz yani Mussolini'nin ceza yasasındaki ön infazı uygulamaya çalışıyorlar. Osman Kavala altı yıldır burada. Sessiz ve soylu bir direniş içinde. Tayfun Kahraman öyle. Seçilmiş bir milletvekili var burada. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Can Atalay seçilmiş bir milletvekili. Ben onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum. O nedenle öfkeliyim"