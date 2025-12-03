Merdiven altı işletmede skandal denetim: Ölü fareler ve bozuk ürünler ortaya çıktı

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, rutin denetimler kapsamında Dereboyu Caddesi’ndeki merdiven altı üretim yapan bir işletmeye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde, sağlığı tehdit eden çok sayıda bozuk ve hijyensiz ürün ile karşılaşıldı.

Denetim sırasında yerde ölü farelerin bulunduğu görüntüler ekipler tarafından tespit edilirken, işletmeye uygulanan cezanın sadece 2 bin 953 lira olması tepkilere yol açtı. Bozuk ve hijyensiz ürünler imha edilmek üzere toplandı.

Kilis Belediyesi, denetim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Halk sağlığı konusunda tavizimiz yok! Kim olursa olsun, çocuklarımızın ve ailelerimizin sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummayacağız. Sağlığı korumak bizim sorumluluğumuz, gereğini yapmaktan da asla geri durmayacağız” ifadelerine yer verdi.



