Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı
Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükselince panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı.
İstanbul'un Güngören ilçesindeki Merter Mahallesi'nde yaşanan olayda, yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü.
TELEFONUNDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi.
Ayağa kalkınca telefonu cebinden çıkaran, panikle yere attı.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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