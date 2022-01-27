Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı

Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükselince panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı.

DHA
27 Ocak 2022 Perşembe, 22:48
Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı
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İstanbul'un Güngören ilçesindeki Merter Mahallesi'nde yaşanan olayda, yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü.

TELEFONUNDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi.

Ayağa kalkınca telefonu cebinden çıkaran, panikle yere attı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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