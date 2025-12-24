Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık bebek, darbedilmiş

24.12.2025 17:01:00
DHA
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, annesinin “merdivenden düştü” diyerek hastaneye getirdiği 7,5 aylık bebeğin darbedildiği ortaya çıktı; anne ile sevgilisi tutuklanırken bebek koruma altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, annesi G.B. tarafından ‘Merdivenden düştü’ denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık U.C.S.'nin darbedildiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri belirlenen G.B. ile sevgilisi H.C.P. tutuklandı.

Kentte yaşayan G.B., 4 Aralık'ta 7,5 aylık erkek bebeği U.C.S.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne getirip merdivenden düştüğünü söyledi. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen bebeğin darbedildiği belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri gerekçesiyle anne G.B. ile sevgilisi H.C.P. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile sevgilisi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan U.C.S. bebek, 18 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. 

