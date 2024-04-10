Meriç Demir Kahraman: 'Bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olsun'

Yayınlanma: 10.04.2024 - 15:30

Güncelleme: 10.04.2024 - 15:42

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, bayram paylaşımı yaptı.

"VERA CUMA GÜNÜ BAYRAMLIĞINI GİYECEK..."

Kızları Vera'nın bayram dolayısıyla babası ile 1 saat görüşebileceğini belirten Meriç Demir Kahraman, şu paylaşımda bulundu:

"Vera Cuma günü bayramlığını giyecek ve babasını 1 saat görmek için Silivri’ye gidecek. Bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olması dileğiyle, herkese iyi bayramlar…"