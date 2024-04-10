Meriç Demir Kahraman: 'Bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olsun'
Meriç Demir Kahraman, Gezi tutuklusu eşi Tayfun Kahraman ile 1 saatlik bir bayram görüşmesi yapacaklarını belirterek, "Bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olması dileğiyle" dedi.
Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, bayram paylaşımı yaptı.
"VERA CUMA GÜNÜ BAYRAMLIĞINI GİYECEK..."
Kızları Vera'nın bayram dolayısıyla babası ile 1 saat görüşebileceğini belirten Meriç Demir Kahraman, şu paylaşımda bulundu:
"Vera Cuma günü bayramlığını giyecek ve babasını 1 saat görmek için Silivri’ye gidecek. Bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olması dileğiyle, herkese iyi bayramlar…"
Vera Cuma günü bayramlığını giyecek ve babasını 1 saat görmek için Silivri’ye gidecek.— Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) April 9, 2024
Bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olması dileğiyle, herkese iyi bayramlar… pic.twitter.com/9mrrkdmZKF
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