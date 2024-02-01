Gezi tutuklusu Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman isyan etti: ‘Mahkeme hayatımızla oynuyor’

Bu kararın ardından Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, “ "’Sunduğumuz delilleri neden değerlendirmediniz?" diye sorup duruyoruz. Oyuncak gibi oynadığınız mahkeme hayatımızla oynuyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 22:24
Gezi tutuklusu Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman isyan etti: ‘Mahkeme hayatımızla oynuyor’
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Gezi direnişi davasında Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılamasına devam edildi. Sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhis fotoğraflarının emniyet arşivinden araştırılarak istenmesine karar verilerek duruşma 6 Mayıs'a ertelendi.

Bu kararın ardından Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kahraman’ın paylaşımı şu şekilde: 

“Mahkeme aynı mahkeme. Olay aynı olay. Dava aynı dava. Suçlama aynı suçlama. 

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Gezi Parkı nedeniyle süren Çarşı Davası’nda sanıklar "sürekli aynı delilleri değerlendirip durmayın, bir an önce karar verin" diyor.

Biz ise "sunduğumuz delilleri neden değerlendirmediniz?" diye sorup duruyoruz. Oyuncak gibi oynadığınız mahkeme hayatımızla oynuyor.”


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