Meriç Demir Kahraman açıkladı: Tutuklu Tayfun Kahraman'ı görüş almak için aradılar!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:15

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:15

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Meriç Kahraman, bir gazetecinin Tayfun Kahraman'ın telefonunu aradığını ve yerel yönetimler ile ilgili görüş almak istediğini belirttiğini aktardı.

"Tayfun'un bu memlekete verdiği ve vereceği çok şey var" diyen Meriç Kahraman, konuyla ilgili paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugün hayli bilindik bir televizyondan bir gazeteci eşim ve meslektaşım Tayfun Kahraman'ın telefonunu yerel yönetimler ile ilgili bir konuda bir uzman olarak görüşlerini almak için aradı.

Kendisine Tayfun'un 2 yıldır Silivri'de olduğunu ve avukatı aracılığıyla ulaşabileceğini söyledim. Ancak gazeteci arkadaş konuyu yerinde göstermeleri gerektiğini söyledi.

İki yıldır aynı şeyi söylüyoruz biz de. Tayfun'un bu memlekete verdiği ve vereceği çok şey var.

Yine de deprem, yeşil alanlar ve şehir planlama konusunda görüş isteyenler avukatımız aracılığıyla Tayfun ile iletişim kurabilir veya mektup yazabilirsiniz:

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Silivri Kapalı (9 No’lu) Cezaevi

Koğuş No: A47

34570 / Silivri - İstanbul"