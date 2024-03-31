Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman oy kullandı
Gezi Davası'nda tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından oy kullandığına dair paylaşım yaptı.
Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından oy kullandığına dair paylaşım yaptı.
Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yurttaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık Vera ile.. Şimdi bu güzel güneşli bahar gününün huzur içinde kutlanacak bir bayram olmasını bekleyecek, oylarımıza sahip çıkacağız. İyilik, güzellik, kardeşlik ve demokrasi için.."
Yurttaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık Vera ile.. Şimdi bu güzel güneşli bahar gününün huzur içinde kutlanacak bir bayram olmasını bekleyecek, oylarımıza sahip çıkacağız. İyilik, güzellik, kardeşlik ve demokrasi için.. #TamYolİleri pic.twitter.com/kJzib4bf9F— Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) March 31, 2024
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