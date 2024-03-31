Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman oy kullandı

Gezi Davası'nda tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından oy kullandığına dair paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:16
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman oy kullandı
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Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından oy kullandığına dair paylaşım yaptı.

Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurttaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık Vera ile.. Şimdi bu güzel güneşli bahar gününün huzur içinde kutlanacak bir bayram olmasını bekleyecek, oylarımıza sahip çıkacağız. İyilik, güzellik, kardeşlik ve demokrasi için.."


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