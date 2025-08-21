Meriç Demir Kahraman: Kararın uygulamaya geçmesini bekliyoruz

Gezi Davası kapsamında 3,5 yıldır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Anayasa Mahkemesi de, tıpkı bizim söylediğimiz gibi adil yargılanma hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. Kararın uygulamaya geçmesi için gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasını, en kısa sürede kavuşmayı, ailece normal hayatımıza dönmeyi bekliyoruz." dedi.

Gezi Davası kapsamında 3,5 yıldır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'nde gerçekleştirdikleri 174. görüşmenin ardından Tayfun Kahraman ve kızları Vera ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Meriç Demir Kahraman şu ifadeleri kullandı:

"21 Ağustos 2025, Silivri, 174. görüş: Tayfun'dan herkese çok selamlar. Ailemizin son 3,5 yılı cezaevi yollarında, haftada bir birbirimizi gördüğümüz, kısa cümlelere büyük meseleler sığdırdığımız bir olağanüstülük ile geçti. Uğradığımız haksızlığı hemen her gün anlatmaya çalıştık. Anayasa Mahkemesi de, tıpkı bizim söylediğimiz gibi adil yargılanma hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. Kararın uygulamaya geçmesi için gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasını, en kısa sürede kavuşmayı, ailece normal hayatımıza dönmeyi bekliyoruz."