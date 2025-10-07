Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a TBMM'de protesto

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantı başlamadan önce CHP grubu, TCMB'nin enflasyon ve faiz politikalarını protesto etti. CHP sıralarında milletvekilleri, "Enflasyonun sebebi yastık altındaki 500 milyar dolar" yazılı dövizler yer aldı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Enflasyonun gerçek sebebini bulduk, evdeki teyzeler. Evde altın saklayanlar yeni enflasyonun sorumlusu onlar. Enflasyonun sorumlusu kim? Yatak odası, yastık. Suç kimin? Bazen patatesin, hıyarın. Vallaha bunları kutlamak lazım hiç kendilerini suçlamıyorlar. Suç kimin? Bazen patatesin, hıyarın. Yılbaşından bu yana altın yüzde 80 artmış. Fakir fukara altının yanına yaklaşamıyor ama enflasyonun gerçek sorumlusunu bulduk" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

TCMB Başkanı Fatih Karahan Amsterdam’da bir panele katıldı. Panelde konuşan Başkan Karahan Türkiye'deki "yastık altı" altınların değerinin 500 milyar dolar kadar olduğunu ve bunun enflasyona etki ettiğini söyledi.

Karahan "Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor" demişti.