Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TCMB TEMMUZ 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Uzmanlar, açıklanan enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ana eğilim açısından takip ettiği mevsimsellikten arındırılmış TÜFE göstergelerinin haziranda ılımlı yükselişe işaret ettiğini belirterek, yavaşlayan enflasyonun faiz indirimi beklentilerini desteklediğini ifade etti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB’nin 24 Temmuz’daki PPK toplantısında politika faizinde indirimlerine 250 baz puan ile başlaması olasılığının yüksek olduğunu belirterek, yurtiçi ve küresel risklere karşı bu toplantıda da faiz koridorunu asimetrik şekilde korunması olasılığının bulunduğunu belirtti.