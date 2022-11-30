Bursa'da Almaxtex’in yüzde 5 zam teklifine işçiler direnişle karşılık verdi
Bursa’da 4 bin 500 işçinin çalıştığı Almaxtex’te işveren yüzde 5 zam önerdi. TEKSİF’te örgütlü işçiler bu talebe karşı greve çıktı.
Bursa Yıldırım’da faaliyet gösteren 4 bin 500 çalışanlı Almaxtex firmasında grev başladı. Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası’nda (TEKSİF) örgütlü işçiler yüzde 25 zam talep ediyor.
Almaxtex firması ile işçilerin örgütlü olduğu TEKSİF arasında 1 Ağustos’ta toplu iş sözleşmesi (tis) süreci başladı. Sendikanın yüzde 25 zam talebine karşı işveren yüzde 5 zamda ısrarcı olunca tıkandı. Bunun üzerine TEKSİF’te örgütlü işçiler dün greve başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyonun yüzde 85’in üzerinde seyrettiği bir dönemde kendilerine yüzde 5 düzeyinde zam teklifinin kabul edilemez olduğunun altını çizen işçiler grevin talepleri karşılanana kadar süreceğini dile getirdi.
"ÜCRETTE ANLAŞAMADIK"
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TEKSİF Bursa Pilot Şube Başkanı İsmail Kutur “7 oturum yaptık. Ücrette anlaşamayınca greve çıkmak zorunda kaldık” dedi. Kutur işçilerin ortalama ücretinin 9 bin lira olduğunu aktararak “Yüzde 25 talebimize karşı işveren yüzde 5’te diretti. Fabrikada idari kadroyla birlikte 4 bin 500 çalışan bulunuyor. Şu anda 3 bin 500 arkadaşımız grevde” diye konuştu.
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