ETF Tekstil işçilerinin direnişi sonuç verdi: ‘Onurlu mücadelenin karşılığını gördük’
ETF Tekstil işçilerinin ödenmeyen hakları için sürdürdüğü mücadele sonuç verdi. Firmaya ait mal varlıklarına haciz koyuldu. İşçiler mücadele süreçlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Tekstil İşçisi Sema Lermi, sürdürdükleri mücadelenin zorluklarına dikkat çekerek “Haklıyken korkmamayı öğrendik” dedi.
ETF Tekstil firmasının kapatılmasının ardından ödenmeyen hakları için direnişe geçen tekstil işçilerinin mücadelesi sonuç verdi.
İşçilerin hak edişleri için açılan davada ETF Tekstil firmasına ait mallara el koyuldu. İşverenin fabrikayı kapatıp malları polis eşliğinde kaçırmasına ve defalarca gözaltına alınmalarına karşın ETF Tekstil işçileri fabrika önündeki mücadelelerini sürdürdü. İşçiler önceki gün direnişin 79’ncu gününde açıklama yaparak direnişi sonlandırdıklarını duyurdu. ETF Tekstil işçileri direniş sürecini ve kazanımlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.
"GÖZALTINA DAHİ ALINDIK"
ETF Tekstil işçilerinden Sema Lermi, Fabrika önünde sürdürdükleri 79 günlük direnişin zorluklarına dikkat çekti. Lermi, “İşveren fabrikadaki malları kaçırabilmek için beş kez çevik kuvvetle geldi. Hakkımızı alabilmek için verdiğimiz mücadele yüzünden ters kelepçeyle gözaltına alındığımız dahi oldu” dedi. Mücadeleyi sadece haklarını alabilmek için sürdürdükleri belirten Lermi, “Ne bir lira eksik ne bir lira fazla, biz sadece yasal olan hakkımızı istedik. Bunu bize çok gördüler” ifadelerini kullandı.
"KİMSENİN MALINA ÇÖKMEDİK"
Sürdürdükleri mücadelenin kazanımla sonuçlandığının altını çizen Lermi, “Şirketin mallarına ihtiyati haciz kararı çıktı. Bu bizim için zaferdir. Direniş süreci bizim için okul gibiydi. Haklıyken korkmamayı öğrendik. Birlikte hareket edince neler yapılabileceğini gördük. Emeğimizi almak için onurlu bir duruş sergilemenin karşılığını gördük. Haklı olduğumuzu biliyorduk. Gözaltına da alındık ancak biz korkmadık, çünkü haklıydık. Biz kimsenin malına çökmedik ya da gasp etmedik. Biz sadece kendi hakkımızı istedik. Bundan sonra da çalışacağım yerlerde sendikalı olarak çalışmaya gayret edeceğim” diye konuştu.
"EMEĞİMİZ İÇİN DİRENDİK"
Mücadele vermenin önemine dikkat çeken tekstil işçisi Müzeyyen Tombul, “Gece ve gündüz fabrika önünde çadır kurup emeğimiz için direndik. Bu süre boyunca ailemizi dahi ihmal ettik ancak mücadelemizin karşılığında güzel bir sonuç aldık” diye konuştu. Direnişin kazanım getirdiği gerekçesiyle fabrika önündeki çadır nöbetinin sona erdiğini belirten Deriteks Sendikası Genel Sekreteri Ayhan Yanılmaz “İşçilerin ödenmeyen hakları için direnişe başlattık. Süreç verdiğimiz hukuksal mücadele sonuç vermeye başladı. Şirketin mallarına haciz koyuldu” dedi. Yanılmaz, işçilerin ödenmeyen tüm hakları için mücadelenin hukuksal olarak süreceğini belirtti.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Hollanda ziyareti sonrası ortadan kayboldular
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması
- Soyer açıkladı, İmamoğlu tebrik etti