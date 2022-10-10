ETF Tekstil işçilerinin direnişi sonuç verdi: ‘Onurlu mücadelenin karşılığını gördük’

10 Ekim 2022 Pazartesi, 06:22

ETF Tekstil firmasının kapatılmasının ardından ödenmeyen hakları için direnişe geçen tekstil işçilerinin mücadelesi sonuç verdi.

İşçilerin hak edişleri için açılan davada ETF Tekstil firmasına ait mallara el koyuldu. İşverenin fabrikayı kapatıp malları polis eşliğinde kaçırmasına ve defalarca gözaltına alınmalarına karşın ETF Tekstil işçileri fabrika önündeki mücadelelerini sürdürdü. İşçiler önceki gün direnişin 79’ncu gününde açıklama yaparak direnişi sonlandırdıklarını duyurdu. ETF Tekstil işçileri direniş sürecini ve kazanımlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"GÖZALTINA DAHİ ALINDIK"

ETF Tekstil işçilerinden Sema Lermi, Fabrika önünde sürdürdükleri 79 günlük direnişin zorluklarına dikkat çekti. Lermi, “İşveren fabrikadaki malları kaçırabilmek için beş kez çevik kuvvetle geldi. Hakkımızı alabilmek için verdiğimiz mücadele yüzünden ters kelepçeyle gözaltına alındığımız dahi oldu” dedi. Mücadeleyi sadece haklarını alabilmek için sürdürdükleri belirten Lermi, “Ne bir lira eksik ne bir lira fazla, biz sadece yasal olan hakkımızı istedik. Bunu bize çok gördüler” ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN MALINA ÇÖKMEDİK"

Sürdürdükleri mücadelenin kazanımla sonuçlandığının altını çizen Lermi, “Şirketin mallarına ihtiyati haciz kararı çıktı. Bu bizim için zaferdir. Direniş süreci bizim için okul gibiydi. Haklıyken korkmamayı öğrendik. Birlikte hareket edince neler yapılabileceğini gördük. Emeğimizi almak için onurlu bir duruş sergilemenin karşılığını gördük. Haklı olduğumuzu biliyorduk. Gözaltına da alındık ancak biz korkmadık, çünkü haklıydık. Biz kimsenin malına çökmedik ya da gasp etmedik. Biz sadece kendi hakkımızı istedik. Bundan sonra da çalışacağım yerlerde sendikalı olarak çalışmaya gayret edeceğim” diye konuştu.

"EMEĞİMİZ İÇİN DİRENDİK"

Mücadele vermenin önemine dikkat çeken tekstil işçisi Müzeyyen Tombul, “Gece ve gündüz fabrika önünde çadır kurup emeğimiz için direndik. Bu süre boyunca ailemizi dahi ihmal ettik ancak mücadelemizin karşılığında güzel bir sonuç aldık” diye konuştu. Direnişin kazanım getirdiği gerekçesiyle fabrika önündeki çadır nöbetinin sona erdiğini belirten Deriteks Sendikası Genel Sekreteri Ayhan Yanılmaz “İşçilerin ödenmeyen hakları için direnişe başlattık. Süreç verdiğimiz hukuksal mücadele sonuç vermeye başladı. Şirketin mallarına haciz koyuldu” dedi. Yanılmaz, işçilerin ödenmeyen tüm hakları için mücadelenin hukuksal olarak süreceğini belirtti.