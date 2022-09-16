Merkez Bankası konut fiyat endeksi yüzde 173,8 oldu

16 Eylül 2022 Cuma, 14:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Merkez Bankası verilerine göre, 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 173,8, reel olarak ise yüzde 52,6 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,0 oranında artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti.

İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 200,1 OLDU

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 8,2, 8,4 ve 7,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 200,1, 181,0 ve 162,2 oranlarında artış göstermiştir.