Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı üçüncü döviz müdahalesinde tutarın yaklaşık 500 milyon dolar olduğu öğrenildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı üçüncü döviz müdahalesinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu biliniyor.
Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre ayrıca, piyasada oluşan likiditeye dönük olarak yapılan müdahalede, kurumsal ve yabancı yatırımcıların talebinin karşılandığı, bireysel yatırımcıların talebinin ise nispeten sınırlı kaldığı ifade ediliyor.
Böylelikle, 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalede yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalede ise yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen müdahaleler ile birlikte, 3 günlük toplam doğrudan satış yaklaşık 1 milyar 550 milyon dolar oldu.
TCMB, 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde yaptığı açıklamalarda “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” demişti.
2019 ve 2020 yıllarında toplamda yaklaşık 128 milyar dolarlık rezerv satışıyla kura örtülü müdahale eden TCMB, Ocak 2014 sonrasında ilk kez geçen hafta doğrudan müdahale kartına aralık ayının başında başvurmuştu.
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